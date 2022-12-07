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Лавров розповів, як "не по-людськи" ходив у туалет на саміті ОБСЄ

Тетяна ЛозовенкоСереда, 7 грудня 2022, 13:31
Лавров розповів, як не по-людськи ходив у туалет на саміті ОБСЄ
Сергій Лавров, ФОТО GETTY

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розповів, як "не по-людськи" ходив до туалету під час саміту Ради глав МЗС ОБСЄ у Швеції.

Джерело: Youtube-канал російського видання Коммерсантъ з посиланням на заяву Лаврова на форумі "Примаковские чтения" в Москві 7 грудня 

Пряма мова: "Вибачте мені за подробиці, там (у Швеції - ред.) я в перерві засідання запитав, де туалет. Мені показали двері з літерами WC. Я запитав: "А це для дам чи для джентльменів?". Мені сказали: "У нас усе спільне". Я не повірив, але це, дійсно, було так. Ви не уявляєте, наскільки це не по-людськи, просто не по-людськи".

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Деталі: Він зазначив, що інцидент стався під час саміту Ради голів МЗС Організації з безпеки і співробітництва в Європі минулого року.

Лавров не уточнив, чи наважився він скористатися гендерно-нейтральним туалетом.

Теми: МЗСРосіягендерЛавров
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