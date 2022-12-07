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Нацгвардійцям вдалося збити крилату ракету з кулеметів і автоматів

Валентина РоманенкоСереда, 7 грудня 2022, 14:32
фото НГУ

Під час масованого ракетного обстрілу Росією території України 5 грудня бійці Нацгвардії збили крилату ракету Х-101 зі стрілецької зброї.

Джерело: пресслужба НГУ

Деталі: Рідкісний випадок стався при денному світлі, ракета йшла на низькій висоті.

Мобільна вогнева група гвардійців 27 Печерської бригади збила Х-101 із крупнокаліберних кулеметів і обстрілом із автоматів, не давши їй досягти своєї цілі.

 
 

Довідково: Вогневі розрахунки Національної гвардії створені для протидії ударам з повітря, зокрема для збиття ракет та дронів-камікадзе.

У поєднанні із ефективною роботою підрозділів ППО, це дає змогу збільшувати результат збиття повітряних цілей і тим самим зберегти об'єкти інфраструктури та життя українських громадян.

Теми: НацгвардіяППОвійна
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