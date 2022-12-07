Нацгвардійцям вдалося збити крилату ракету з кулеметів і автоматів
Середа, 7 грудня 2022, 14:32
Під час масованого ракетного обстрілу Росією території України 5 грудня бійці Нацгвардії збили крилату ракету Х-101 зі стрілецької зброї.
Джерело: пресслужба НГУ
Деталі: Рідкісний випадок стався при денному світлі, ракета йшла на низькій висоті.
Мобільна вогнева група гвардійців 27 Печерської бригади збила Х-101 із крупнокаліберних кулеметів і обстрілом із автоматів, не давши їй досягти своєї цілі.
Довідково: Вогневі розрахунки Національної гвардії створені для протидії ударам з повітря, зокрема для збиття ракет та дронів-камікадзе.
У поєднанні із ефективною роботою підрозділів ППО, це дає змогу збільшувати результат збиття повітряних цілей і тим самим зберегти об'єкти інфраструктури та життя українських громадян.