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РФ вдарила по ринку та заправках: 8 загиблих на Донеччині - ОП

Тетяна ЛозовенкоСереда, 7 грудня 2022, 15:13
РФ вдарила по ринку та заправках: 8 загиблих на Донеччині - ОП
Наслідки удару по місту Курахове на Донеччині 7 грудня, фото з tELEGRAM Кирила Тимошенка

Російські військові 7 грудня завдали ударів по ринку, автостанції, заправках та житлових будинках міста Курахове на Донеччині, відомо про щонайменше 8 загиблих цивільних.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram, президент Володимир Зеленський в Telegram

Пряма мова: "Потужний удар по Кураховому. Щонайменше шестеро цивільних загинуло, п'ятеро поранені". 

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Деталі: Кириленко повідомив, що під вогнем опинилось середмістя: ринок, автостанція, заправки, житлові будинки. Переглядати відео не рекомендується людям із слабкою нервовою системою. 

Оновлено о 16:20: Заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив про 8 загиблих та 5 поранених. За його словами, обстріл здійснений з РСЗВ.

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Оновлено о 16:50: Президент Володимир Зеленський прокоментував обстріл міста: "Терористи - нелюди. І вони відповідатимуть за це". Зеленський повідомляє про 6 загиблих, а не 8.

Теми: Донецька областьжертвивійна
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