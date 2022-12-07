Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ вдарила по ринку та заправках: 8 загиблих на Донеччині - ОП

Тетяна ЛозовенкоСереда, 7 грудня 2022, 16:13
Наслідки удару по місту Курахове на Донеччині 7 грудня, фото з tELEGRAM Кирила Тимошенка

Російські військові 7 грудня завдали ударів по ринку, автостанції, заправках та житлових будинках міста Курахове на Донеччині, відомо про щонайменше 8 загиблих цивільних.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram, президент Володимир Зеленський в Telegram

Пряма мова: "Потужний удар по Кураховому. Щонайменше шестеро цивільних загинуло, п'ятеро поранені". 

Деталі: Кириленко повідомив, що під вогнем опинилось середмістя: ринок, автостанція, заправки, житлові будинки. Переглядати відео не рекомендується людям із слабкою нервовою системою. 

Оновлено о 16:20: Заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив про 8 загиблих та 5 поранених. За його словами, обстріл здійснений з РСЗВ.

 
 

Оновлено о 16:50: Президент Володимир Зеленський прокоментував обстріл міста: "Терористи - нелюди. І вони відповідатимуть за це". Зеленський повідомляє про 6 загиблих, а не 8.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Донецька областьжертвивійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

списокУ Києві дерусифікували ще 32 вулиці, включно з бульваром Дружби Народів

фотоКрадені ікони, паспорти РФ, прапор "новоросії": СБУ показала, що знайшла в УПЦ МП

Путін пояснив, чому нищить українську енергетику: це – помста

Путін зазнав поразки на всіх напрямках – генерал Міллі

Росіяни завезли "Гради" на ЗАЕС: поставили біля сховища ядерного палива

В енергосистемі зберігається значний дефіцит – Укренерго

Усі новини...
Генсек НАТО: Росія намагається заморозити війну, щоб почати наступ навесні
Україна скоро дістанеться і до Сибіру, у Росії не буде безпечних зон – Financial Times
Путін переконує, що Росія бореться за свої національні інтереси "мирними засобами"
Путін заявив, що в Україні вже 150 тисяч мобілізованих і додатковий набір "не має смислу"
Останні новини
18:23
У ГУР кажуть, що Росія збирається мобілізувати 17-річних на окупованих територіях
18:22
Електроенергія в Одесі: в ОП анонсували повернення до планових графіків
18:13
Politico: ЄС у новому пакеті санкцій заборонить експорт у РФ ноутбуків і камер
18:11
Громадянина України у Москві за GPS-трекер засудили до 3 років колонії
18:03
фотоРосіяни обстріляли Торецьк: є загиблий і поранені, зруйновано будинки
17:59
Росія змушена доукомплектувати елітний підрозділ Кремля мобілізованими – ЗМІ
17:57
Вперше за 8 місяців у Білорусі дозволили ходити в ліси поруч з Україною
17:53
Прокуратура Нідерландів не вимагатиме від Росії екстрадиції винних у загибелі рейсу MH17 
17:52
ЄС збільшить фонд, з якого допомагають Україні зброєю, на 2 млрд євро – ЗМІ
17:51
Уряд Словаччини затвердив новий пакет військової допомоги Україні
Усі новини...