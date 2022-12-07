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Путін переконує, що Росія бореться за свої національні інтереси "мирними засобами"

Альона Мазуренко Середа, 7 грудня 2022, 15:33
Путін переконує, що Росія бореться за свої національні інтереси мирними засобами

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія буде боротися за свої національні інтереси "мирними засобами", а якщо не вийде "усіма наявними".

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Росія продовжить послідовну боротьбу за свої національні інтереси - спочатку мирними засобами, але якщо це не допоможе - усіма наявними".

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Деталі: В Україні уже 9 місяців триває широкомасштабна війна з Росією після відкритого нападу окупантів 24 лютого.

Російські ракети стирають із лиця землі українські міста, нищать цивільну інфраструктура та енергетичні об'єкти. У Путіна заявляють, що таким чином "схиляють" Україну до миру. 

Росія під керівництвом Путіна вбила і депортувала десятки тисяч українців, заборонила протести та мовлення опозиційних ЗМІ у своїй країні, але російський диктатор все ще наважується називати українську владу "нацистським режимом".

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Кого саме стосувалися свіжі погрози Путіна (України, США, країн колективного Заходу) наразі незрозуміло, проте російський лідер схильний до конспірологій і продовжує стверджувати, що "український режим підконтрольний США". 

У Росії популярні теорії про "біолабораторії", "бази НАТО" та вплив "англосаксів" в Україні. 

Путін озвучував нові погрози, коментуючи обстріл окупованого росіянами Донецька. За його словами, "для тих, хто має стежити за правами людини на Заході - люди не мають значення".

Пряма мова: "Вони Росію вважають країною другого сорту, у якої немає права на існування. У цьому вся проблема, вся біда".

Таким чином російський диктатор ще більше намагається налаштувати російське населення проти України та Європи і втриматися при владі в Росії. Подібні страшилки про русофобію, ЛГБТ та "нацизм" в ЄС Путін озвучує під час майже кожного публічного виступу. 

Теми: ПутінвійнаРосіяУкраїна
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