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Путін переконує, що Росія бореться за свої національні інтереси "мирними засобами"

Альона Мазуренко Середа, 7 грудня 2022, 16:33

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія буде боротися за свої національні інтереси "мирними засобами", а якщо не вийде "усіма наявними".

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Росія продовжить послідовну боротьбу за свої національні інтереси - спочатку мирними засобами, але якщо це не допоможе - усіма наявними".

Деталі: В Україні уже 9 місяців триває широкомасштабна війна з Росією після відкритого нападу окупантів 24 лютого.

Російські ракети стирають із лиця землі українські міста, нищать цивільну інфраструктура та енергетичні об'єкти. У Путіна заявляють, що таким чином "схиляють" Україну до миру. 

Росія під керівництвом Путіна вбила і депортувала десятки тисяч українців, заборонила протести та мовлення опозиційних ЗМІ у своїй країні, але російський диктатор все ще наважується називати українську владу "нацистським режимом".

Кого саме стосувалися свіжі погрози Путіна (України, США, країн колективного Заходу) наразі незрозуміло, проте російський лідер схильний до конспірологій і продовжує стверджувати, що "український режим підконтрольний США". 

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У Росії популярні теорії про "біолабораторії", "бази НАТО" та вплив "англосаксів" в Україні. 

Путін озвучував нові погрози, коментуючи обстріл окупованого росіянами Донецька. За його словами, "для тих, хто має стежити за правами людини на Заході - люди не мають значення".

Пряма мова: "Вони Росію вважають країною другого сорту, у якої немає права на існування. У цьому вся проблема, вся біда".

Таким чином російський диктатор ще більше намагається налаштувати російське населення проти України та Європи і втриматися при владі в Росії. Подібні страшилки про русофобію, ЛГБТ та "нацизм" в ЄС Путін озвучує під час майже кожного публічного виступу. 

Теми: ПутінвійнаРосіяУкраїна
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