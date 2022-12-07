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Таліби провели першу публічну страту після приходу до влади в Афганістані

Альона Мазуренко Середа, 7 грудня 2022, 17:38
ПРЕДСТАВНИКИ ТАЛІБАНУ. ФОТО: GETTY IMAGES

Таліби здійснили першу публічну страту з часу повернення угруповання до влади в Афганістані минулого року.

Джерело: BBC News

Деталі: Речник Талібану заявив, що чоловік на ім'я Таджмір був убитий на переповненому спортивному стадіоні в південно-західній провінції Фарах після того, як він зізнався у вбивстві.

Десятки лідерів угруповання, в тому числі більшість високопоставлених міністрів в їхньому уряді, були присутні на страті.

Це сталося через кілька тижнів після того, як судді отримали інструкції щодо повного дотримання законів шаріату.

Верховний лідер Талібану Хайбатулла Ахундзада видав відповідний указ минулого місяця, наказавши суддям призначати покарання, включаючи публічні страти, публічні ампутації кінцівок і побиття камінням.

Однак, конкретні злочини і відповідні покарання не були офіційно визначені "Талібаном".

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За словами талібів, ця страта знаменує собою повернення до екстремістського тлумачення шаріату.

Останнім часом угруповання вже здійснило кілька публічних шмагань - в тому числі шмагання десятка людей перед переповненим футбольним стадіоном в провінції Логар - це перший випадок, коли таліби публічно визнали, що стратили когось.

За даними талібів, страчений на ім'я Таджмір близько п'яти років тому зарізав чоловіка на ім'я Мустафа.

Перед стратою було оприлюднене публічне повідомлення про цю подію і з закликом до всіх громадян "приєднатися до нас на спортивному майданчику".

Мати вбитого розповіла журналістам, що лідери талібів благали її пробачити чоловіка, але вона наполягла на його страті: "Таліби приходили до мене і благали пробачити цього невірного. Вони наполягали на тому, щоб я пробачила цю людину заради Бога, але я сказала їм, що ця людина повинна бути страчена і похована так само, як він вчинив з моїм сином".

Теми: АфганістанТалібанвбивство
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