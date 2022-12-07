Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Таліби провели першу публічну страту після приходу до влади в Афганістані

Альона Мазуренко Середа, 7 грудня 2022, 16:38
Таліби провели першу публічну страту після приходу до влади в Афганістані
ПРЕДСТАВНИКИ ТАЛІБАНУ. ФОТО: GETTY IMAGES

Таліби здійснили першу публічну страту з часу повернення угруповання до влади в Афганістані минулого року.

Джерело: BBC News

Деталі: Речник Талібану заявив, що чоловік на ім'я Таджмір був убитий на переповненому спортивному стадіоні в південно-західній провінції Фарах після того, як він зізнався у вбивстві.

Реклама:

Десятки лідерів угруповання, в тому числі більшість високопоставлених міністрів в їхньому уряді, були присутні на страті.

Це сталося через кілька тижнів після того, як судді отримали інструкції щодо повного дотримання законів шаріату.

Верховний лідер Талібану Хайбатулла Ахундзада видав відповідний указ минулого місяця, наказавши суддям призначати покарання, включаючи публічні страти, публічні ампутації кінцівок і побиття камінням.

ВІДЕО ДНЯ

Однак, конкретні злочини і відповідні покарання не були офіційно визначені "Талібаном".

За словами талібів, ця страта знаменує собою повернення до екстремістського тлумачення шаріату.

Останнім часом угруповання вже здійснило кілька публічних шмагань - в тому числі шмагання десятка людей перед переповненим футбольним стадіоном в провінції Логар - це перший випадок, коли таліби публічно визнали, що стратили когось.

За даними талібів, страчений на ім'я Таджмір близько п'яти років тому зарізав чоловіка на ім'я Мустафа.

Перед стратою було оприлюднене публічне повідомлення про цю подію і з закликом до всіх громадян "приєднатися до нас на спортивному майданчику".

Мати вбитого розповіла журналістам, що лідери талібів благали її пробачити чоловіка, але вона наполягла на його страті: "Таліби приходили до мене і благали пробачити цього невірного. Вони наполягали на тому, щоб я пробачила цю людину заради Бога, але я сказала їм, що ця людина повинна бути страчена і похована так само, як він вчинив з моїм сином".

Теми: АфганістанТалібанвбивство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Афганістан
Між Іраном та Талібаном сталася стрілянина через воду, є загиблі
Таліби провели перші торги нафти, видобутої в Афганістані
МЗС викликає посла Угорщини після того, як Орбан порівняв Україну з Афганістаном
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: