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Путін назвав захоплення територій Азова "значним результатом" війни для Росії

Олена РощінаСереда, 7 грудня 2022, 16:39
Путін назвав захоплення територій Азова значним результатом війни для Росії
Фото: РИА Новости

Президент Російської Федерації Володимир Путін визнав, що захоплення нових територій є для Росії значним результатом так званої "спеціальної операції" в Україні.

Джерело: Путін під час онлайн засідання ради з прав людини, "РИА Новости"

Пряма мова: "Звісно, це тривалий процес, можливо, але поява нових територій – значний результат для Росії, Азовське море стало внутрішнім морем, ще Петро I боровся за вихід до Азовського моря, а найголовніше – люди, які там живуть, вони тепер з нами, а це мільйони людей, це найголовніший результат (спецоперації – ред.)".

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Деталі: При цьому Путін визнав, що йде війна, хоч у РФ це називають СВО.

"Війна-то була розпочата не нами (росіянами – ред.), а в 2014 після державного перевороту в Україні вона була розпочата українською тоді владою, яка прийшла в коридори цієї влади за допомогою цього самого держперевороту, для придушення волевиявлення громадян, які проживали на Донбасі", – гне свою лінію він.

Також російський президент продовжує стверджувати, що "єдиним справжнім гарантом територіальної цілісності України в її сьогоднішніх кордонах могла б бути Росія", тоді як "націоналістичні елементи в Польщі сплять і бачать, щоб забрати західні території, які Україна отримала завдяки рішенням Сталіна після Другої світової".

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За його словами, "до цього і вестимуть справу", але "це вже справа самих українських політиків" у майбутньому.

Теми: ПутінвійнаАзовське мореокупація
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