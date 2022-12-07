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На півдні окупанти почали відбирати майно тих, хто евакуювався

Валентина РоманенкоСереда, 7 грудня 2022, 16:48

В тимчасово окупованому Приморську Запорізької області розклеїли об‘яви з повідомленням, що власникам майна необхідно звернутись в окупаційну адміністрацію за документами, або майно визнають безгосподарським та відберуть.

Джерело: сайт, створений Силами спеціальних операцій "Центр національного спротиву"

Дослівно: "Ворог практикує схему оголошення майна, яке вони хочуть віджати, нібито "безгосподарським". Списки об’єктів постійно оновлюються на сайті так званої обласної військової адміністрації окупантів".

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Деталі: Зазначається, що в переліку є об’єкти нерухомості, транспортні засоби, які належать громадянам України, а також комунальне та державне майно.

Щодо порожніх квартир - в містах області окупанти збирають інформацію через керівників ОСББ.

Що передувало: В тимчасово окупованому Маріуполі почали формувати списки нерухомого майна, власники якого залишили місто через окупацію.

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Все це майно ворог позначає як "безгосподарське" й додає у відповідний реєстр. Якщо за рік окупанти не встановлять власників майна, то воно має перейти в муніципальну власність.

Теми: окупаціяССОвійнаЗапорізька область
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