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ЄС запровадить санкції проти родини Кадирова – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 7 грудня 2022, 18:26

Європейський союз розширить санкції проти російських чиновників і політиків і, зокрема, додасть до списку членів сім'ї чеченського лідера Рамзана Кадирова.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bild з посиланням на джерела.

За інформацією видання, рішення про подальші великі санкції (блокування рахунків, заборона на в'їзд тощо) ухвалять сьогодні у Брюсселі після російських ракетних ударів по цивільній інфраструктурі в останні тижні.

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ЄС вніс до списку санкцій двох дочок і двоюрідного брата Кадирова.

Чеченський лідер призначив свою старшу дочку 23-річну Айшат "міністром культури" в Чечні. Крім пропагандистської роботи на свого батька, вона також володіє модним брендом "Firdaws".

Загалом у списку буде 136 осіб, включно з 20 депутатами Держдуми, 22 членами Ради Федерації РФ і трьома віцепрем'єрами.

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Також санкції торкнуться десяти російських суддів і семи чиновників і російських губернаторів, причетних до депортації дітей. Крім того, у списку 31 офіцер, відповідальний за ракетні обстріли українських об'єктів та інфраструктури.

Нагадаємо, 5 грудня стало відомо, що критика Рамзана Кадирова, чеченського опозиційного блогера Тумсо Абдурахманова вбили у Швеції.

Теми: КадировсанкціїЄС
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