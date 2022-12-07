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4 поліцейських загинули через "каскад" мін у Херсонській області, ще 4 поранені

Олена РощінаСереда, 7 грудня 2022, 20:09
Загиблі на Херсонщині поліцейські, колаж УП

Четверо українських поліцейських загинули, підірвавшись на російських мінах у Херсонській області 7 грудня, ще четверо отримали поранення.

Джерело: голова Національної поліції України Ігор Клименко, сайт Нацполіції

Пряма мова: "Колектив Національної поліції України втратив сьогодні 4-х побратимів з поліції Черкаської області. На Херсонщині під час проведення стабілізаційних заходів на каскаді ворожих мін підірвалися начальник Головного управління Нацполіції в Черкаській області Михайло Куратченко, вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового СРПП Уманського райуправління поліції Вадим Періжок.

Ще четверо поліцейських поранені, лікарі борються за їхні життя".

Деталі: Михайло Куратченко на Херсонщині особисто керував зведеним загоном поліції Черкащини. За словами Клименка, це був "ефективний управлінець, вольовий та сміливий поліцейський, який завжди слідував Присязі".

Ігор Мельник, Сергій Ненада та Вадим Періжок – як віддані поліцейські "служили, захищали, повертали спокій та безпеку на деокуповану частину Херсонщини".

ВІДЕО ДНЯ

Поліцейські Черкаської області несли службу у складі зведеного загону на Херсонщин, яким керував Михайло Куратченко.

7 грудня поліцейські вирушили на чергове завдання для перевірки інформації місцевих людей про залишений окупантами схрон. 

Спеціалізована оперативна група, кінолог та вибухотехнік на чолі з Куратченком прибули до місця, де раніше були позиції ворога, неподалік села Федорівка. Вони вилучили боєприпаси, вибухові речовини та зброю для знищення. 

"Вже повертаючись, поліцейські потрапили у мінну пастку окупантів, яка привела в дію закопаний фугас, виготовлений із боєприпасів до крупнокаліберної артилерії. Хлопці підірвалися на каскаді ворожих мін та боєприпасів", – повідомляє Нацполіція.

Троє поліцейських загинули на місці, ще один – помер у лікарні. За життя ще чотирьох поліцейських борються лікарі.

Клименко висловив співчуття сім’ям загиблих. 

УП, доповнено
Теми: поліціяХерсонська областьЧеркаська областьвійна
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