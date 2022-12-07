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Папа Римський порівняв Росію з нацистською Німеччиною

"Європейська правда"Середа, 7 грудня 2022, 19:38
Папа Римський порівняв Росію з нацистською Німеччиною
Папа Франциск, фото Getty Images

Під час щотижневої загальної аудієнції в середу Папа Римський Франциск знову нагадав про війну, що триває в Україні, й порівняв її з операцією нацистської Німеччини в роки Другої світової війни, здійсненої проти євреїв.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vatican News і Reuters.

"Історія повторюється сьогодні! – сказав Папа Римський, звертаючись до присутніх польських паломників, маючи на увазі захід, організований Центром католицько-єврейських відносин Люблінського католицького університету в Польщі.

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Захід було приурочено до річниці операції "Рейнгард" – плану знищення польських євреїв, здійсненого нацистами у 1942-1943 роках.

За оцінками, в таборах Белжець, Собібор, Треблінка від голоду або в результаті розстрілів загинули близько 1,7 мільйона євреїв, а також невідома кількість поляків, ромів та радянських військовополонених.

"Нехай пам'ять про цю жахливу подію пробудить у всіх нас рішучість і дії заради миру", – закликав Франциск і пізніше додав: "А історія повторюється. Ми бачимо зараз, що відбувається в Україні".

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Останнім часом Папа Римський усе більш рішуче засуджує дії Росії в Україні, хоча до цього покладав відповідальність за війну на НАТО і висловлювався на підтримку російської культури.

Зокрема в листопаді він заявив, що українці страждають від "мучеництва агресії" і порівняв наслідки війни для українців з "жахливим геноцидом" 1930-х років, коли радянський диктатор Йосип Сталін влаштував в країні голод.

Більше про ставлення Франциск до України дивіться в інтерв’ю "ЄвроПравди" з Денисом Колядою, експертом з питань взаємодії церкви та держави, а також читайте у статті: Таємна допомога Папи Римського. Що не помітила Україна за скандальними заявами понтифіка.

Теми: Папа РимськийРосіявійна
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