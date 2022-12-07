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Губернатор Бєлгородської області РФ повідомив про збиті ракети

Олена РощінаСереда, 7 грудня 2022, 19:56
Губернатор Бєлгородської області РФ повідомив про збиті ракети
Кулешовка на мапі

Губернатор Бєлгородської області Російської Федерації В'ячеслав Гладков стверджує, що російські сили протиповітряної оборони ввечері 7 грудня збили ракети над одним із сіл області.

Джерело: Telegram-канал Настоящий Гладков

Пряма мова Гладкова: "Наша система ППО збила ракети над селом Кулешовка Червоногвардійського району. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Є пошкодження лінії електропередачі".

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Деталі: Губернатор повідомив, що всі оперативні та аварійні служби виїхали на місце "для усунення наслідків".

Теми: РосіяППОзброя
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