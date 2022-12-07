Росіяни обстріляли з С-300 Печеніги в Харківській області

Ввечері 7 грудня Росіяни вдарили з С-300 по населеному пункту Печеніги у Харківській області.

Джерело: повідомлення заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, Печенізького селищного голови Олександра Гусарова

Пряма мова Тимошенка: "Окупанти вдарили по населеному пункту Печеніги. Наслідки з‘ясовуємо. Працюють всі служби".

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Деталі: Гусаров додав, що жертв і постраждалих немає. У Харківській області оголошувалася повітряна тривога з 18:42 до 19:32.