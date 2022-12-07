1888 населених пунктів вдалося звільнити, ще стільки ж окуповані – Зеленський

Захисники України звільнили від російської окупації 1888 населених пунктів, але ще майже стільки ж міст і сіл залишаються окупованими.

Джерело: президент України Володимир Зеленський у зверненні до Robert F. Kennedy Human Rights Foundation 7 грудня

Пряма мова: "24 лютого Росія розпочала проти нас тотальну війну. І це війна на виживання. Сотні наших міст і сіл просто спалені вщент через російські удари.

1888 населених пунктів нам вже вдалося звільнити від окупації. Але ще майже стільки ж українських міст і сіл залишаються в окупації. А це означає, що зараз на полі бою в Україні вирішується доля мільйонів людей. Мільйонів, які можуть бути врятовані.

Ми не маємо права полишити жодну нашу людину в російській окупації! І в російських фільтраційних таборах, де вже зникли безвісти тисячі. І на російській території, куди були силою депортовані сотні тисяч українців... Ми можемо їх звільнити".

Деталі: Зеленський, звертаючись англійською, сказав, що американська підтримка допомагає захисту проти російського терору і дає надію.

Він наголосив, що підтримка – "це не про політику, це про життя".

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За словами українського президента, зараз "такий час, коли підтримувати буквально означає рятувати – рятувати мільйони людей, мільйони батьків і матерів, мільйони дітей".

Він подякував США за підтримку і силовив впевненість, що колись уся Україна буде вільна й убезпечена від російських посягань.