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Зеленський збирав Ставку: говорили про Бахмут та інші місця жорстокого протистояння

Олена РощінаСереда, 7 грудня 2022, 22:08
Зеленський збирав Ставку: говорили про Бахмут та інші місця жорстокого протистояння
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський 7 грудня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача Збройних cил України, на якому говорив про обстановку на найгарячіших ділянках фронту та ситуацію в енергетиці. 

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до українського народу

Пряма мова: "Провів сьогодні засідання Ставки: доповіді командувачів, розбір ситуації на конкретних напрямках – передусім, щодо Донецької області, районів Бахмута та інших найгарячіших точок. Там дуже жорстоке протистояння, кожен метр має значення. 

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Я дякую усім нашим хлопцям, які знищують ворога саме там щодня, щоночі, щогодини. 

Звичайно, на Ставці приділили належну увагу Луганщині, Харківщині. Були доповіді по ситуації в цілому і на кордонах". 

Деталі: Крім того, на Ставці верховного головнокомандувача обговорювали питання енергетики. 

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Теми: ЗеленськийставкавійнаДонецька область
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