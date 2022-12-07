Зеленський збирав Ставку: говорили про Бахмут та інші місця жорстокого протистояння

Президент Володимир Зеленський 7 грудня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача Збройних cил України, на якому говорив про обстановку на найгарячіших ділянках фронту та ситуацію в енергетиці.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до українського народу

Пряма мова: "Провів сьогодні засідання Ставки: доповіді командувачів, розбір ситуації на конкретних напрямках – передусім, щодо Донецької області, районів Бахмута та інших найгарячіших точок. Там дуже жорстоке протистояння, кожен метр має значення.

Я дякую усім нашим хлопцям, які знищують ворога саме там щодня, щоночі, щогодини.

Звичайно, на Ставці приділили належну увагу Луганщині, Харківщині. Були доповіді по ситуації в цілому і на кордонах".

Деталі: Крім того, на Ставці верховного головнокомандувача обговорювали питання енергетики.