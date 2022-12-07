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У вісьмох областях України оголошували повітряну тривогу

"Українська правда"Середа, 7 грудня 2022, 23:21
У вісьмох областях України оголошували повітряну тривогу
Ілюстративне фото Getty Images

У вісьмох областях України оголошено повітряну тривогу.

Джерело: alerts.in.ua

Деталі: За кілька хвилин до 00:00 8 грудня влада оголосила повітряну тривогу в Миколаївській, Херсонській, Одеській, Кіровоградській і Черкаській областях. В усіх п'ятьох областях тривога розпочалася майже одночасно.

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О 00:18 повітряна тривога розпочалася у Запорізькій, Донецькій і Дніпропетровській областях.

 

Повітряна тривога означає небезпеку ракетних ударів, мешканцям рекомендується перейти в укриття. 

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено о 00:55. В оголошених областях - відбій повітряної тривоги.

В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Херкаській області влада скасувала повітряну тривогу о 00:33. 

У Запорізькій області тривога закінчилася о 00:54, а в Донецькій і Дніпропетровській - о 00:55. 

Теми: повітряна тривогаУкраїна
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