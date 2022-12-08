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ООН задокументувала 441 вбивство цивільних російськими окупантами

"Українська правда"Четвер, 8 грудня 2022, 03:41
ООН задокументувала 441 вбивство цивільних російськими окупантами
БУЧА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

За результатами роботи Моніторингової місії ООН оприлюднила доповідь про те, як російські військові вбивали цивільних осіб в українських містах і селах Київської, Чернігівської та Сумської областей у період з 24 лютого по 6 квітня 2022 року.

Джерело: звіт Управління Верховного комісара ООН з прав людини

Деталі: У доповіді зазначається, що на сьогодні ООН задокументувала насильницьку смерть 441 цивільної особи (341 чоловіка, 72 жінок, 20 хлопчиків та 8 дівчаток) в Київській, Чернігівській та Сумській областях за перші 6 тижнів російського вторгнення. При цьому автори звіту зауважили, що реальні цифри, ймовірно, значно вищі, оскільки продовжується робота з підтвердження ще 198 вбивств, що сталися у цих трьох областях, коли вони були окуповані росіянами.

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У доповіді наголошується, що вбивства цивільних осіб не обмежувалися окремими місцевостями, хоча деякі райони постраждали більше ніж інші. Наприклад, у місті Буча Київської області, яке перебувало під контролем російських військ з 5 до 30 березня, місія задокументувала вбивства 73 цивільних осіб (54 чоловіків, 16 жінок, 2 хлопчиків і 1 дівчинки) і продовжує роботу з підтвердження ще 105 ймовірних вбивств.

Свавільним стратам часто передували перевірки з боку росіян. Звичайне текстове повідомлення, елемент камуфляжного одягу або досвід військової служби могли мати фатальні наслідки для людини. 

У доповіді детально розглядаються 100 вбивств. За оцінками місії, 57 із них були свавільними стратами, 30 відбулися в місцях тримання від вартою, а 27 жертв були вбиті на місці невдовзі після того, як потрапили під контроль окупантів. Чоловіки та підлітки становили 88% жертв свавільних страт.

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У доповіді зазначається, що хоча минуло багато місяців, відколи стало відомо про перші вбивства, ще багато потрібно зробити для притягнення винних до відповідальності. При цьому в ООН не знайшли жодних даних, чи розслідує російська влада страти цивільних українців.

Теми: ООНБучаокупаціяРосія
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