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ООН задокументувала 441 вбивство цивільних російськими окупантами

"Українська правда"Четвер, 8 грудня 2022, 04:41
БУЧА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

За результатами роботи Моніторингової місії ООН оприлюднила доповідь про те, як російські військові вбивали цивільних осіб в українських містах і селах Київської, Чернігівської та Сумської областей у період з 24 лютого по 6 квітня 2022 року.

Джерело: звіт Управління Верховного комісара ООН з прав людини

Деталі: У доповіді зазначається, що на сьогодні ООН задокументувала насильницьку смерть 441 цивільної особи (341 чоловіка, 72 жінок, 20 хлопчиків та 8 дівчаток) в Київській, Чернігівській та Сумській областях за перші 6 тижнів російського вторгнення. При цьому автори звіту зауважили, що реальні цифри, ймовірно, значно вищі, оскільки продовжується робота з підтвердження ще 198 вбивств, що сталися у цих трьох областях, коли вони були окуповані росіянами.

У доповіді наголошується, що вбивства цивільних осіб не обмежувалися окремими місцевостями, хоча деякі райони постраждали більше ніж інші. Наприклад, у місті Буча Київської області, яке перебувало під контролем російських військ з 5 до 30 березня, місія задокументувала вбивства 73 цивільних осіб (54 чоловіків, 16 жінок, 2 хлопчиків і 1 дівчинки) і продовжує роботу з підтвердження ще 105 ймовірних вбивств.

Свавільним стратам часто передували перевірки з боку росіян. Звичайне текстове повідомлення, елемент камуфляжного одягу або досвід військової служби могли мати фатальні наслідки для людини. 

У доповіді детально розглядаються 100 вбивств. За оцінками місії, 57 із них були свавільними стратами, 30 відбулися в місцях тримання від вартою, а 27 жертв були вбиті на місці невдовзі після того, як потрапили під контроль окупантів. Чоловіки та підлітки становили 88% жертв свавільних страт.

У доповіді зазначається, що хоча минуло багато місяців, відколи стало відомо про перші вбивства, ще багато потрібно зробити для притягнення винних до відповідальності. При цьому в ООН не знайшли жодних даних, чи розслідує російська влада страти цивільних українців.

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Теми: ООНБучаокупаціяРосія
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