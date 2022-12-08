Путін створює умови для затяжної війни в Україні – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) переконані, що російський президент Володимир Путін створює умови для затяжної загарбницької війни в Україні.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики наголошують, що під час зустрічі з Радою з розвитку громадянського суспільства і прав людини Путін заявив, що так звана "спецоперація" в Україні може бути "тривалим процесом" і що захоплення нових територій є важливим результатом для Росії.

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Експерти інституту зауважили, що на цій зустрічі Путін порівняв себе з російським царем Петром першим та зазначив, що Росія зараз контролює Азовське море, за яке боровся цар.

"Це посилання на російську імперську історію явно окреслює нинішні цілі Путіна в Україні, як відверто імперіалістичні та все ще максималістські. Путін налаштовує російську внутрішню аудиторію на затяжну, виснажливу війну в Україні, мета якої – завоювання нових українських територій", – йдеться у звіті ISW.

Аналітики інституту зазначили, що російський інформаційний простір позитивно відреагував на імперіалістичні заяви Путіна, які створюють додаткові умови для затягування війни.

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У ISW також навели слова одного з російських блогерів, який порівняв Україну з Сирією, зазначивши, що російські війська почали відчувати перемоги на полі бою лише через роки після початку операції.

"Путін, схоже, не бажає ризикувати втратою внутрішнього імпульсу, навіть ненадовго зупинивши свої наступальні операції, не кажучи вже про те, щоб відступити від своїх цілей, які, як він все чіткіше дає зрозуміти, включають в себе відновлення російської імперії в тій чи іншій формі", – резюмують аналітики.

Основні висновки ISW: