Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін створює умови для затяжної війни в Україні – ISW

"Українська правда"Четвер, 8 грудня 2022, 05:49
ВОЛОДИМИР ПУТІН. ФОТО З САЙТУ КРЕМЛЯ

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) переконані, що російський президент Володимир Путін створює умови для затяжної загарбницької війни в Україні.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики наголошують, що під час зустрічі з Радою з розвитку громадянського суспільства і прав людини Путін заявив, що так звана "спецоперація" в Україні може бути "тривалим процесом" і що захоплення нових територій є важливим результатом для Росії.

Експерти інституту зауважили, що на цій зустрічі Путін порівняв себе з російським царем Петром першим та зазначив, що Росія зараз контролює Азовське море, за яке боровся цар.

"Це посилання на російську імперську історію явно окреслює нинішні цілі Путіна в Україні, як відверто імперіалістичні та все ще максималістські. Путін налаштовує російську внутрішню аудиторію на затяжну, виснажливу війну в Україні, мета якої – завоювання нових українських територій", – йдеться у звіті ISW.

Аналітики інституту зазначили, що російський інформаційний простір позитивно відреагував на імперіалістичні заяви Путіна, які створюють додаткові умови для затягування війни.

У ISW також навели слова одного з російських блогерів, який порівняв Україну з Сирією, зазначивши, що російські війська почали відчувати перемоги на полі бою лише через роки після початку операції.

ВІДЕО ДНЯ

"Путін, схоже, не бажає ризикувати втратою внутрішнього імпульсу, навіть ненадовго зупинивши свої наступальні операції, не кажучи вже про те, щоб відступити від своїх цілей, які, як він все чіткіше дає зрозуміти, включають в себе відновлення російської імперії в тій чи іншій формі", – резюмують аналітики.

Основні висновки ISW:

  • Володимир Путін створює умови для затяжної загарбницької війни в Україні.
  • Путін використовує російську Раду з прав людини для консолідації влади, відкидаючи принципи міжнародного права в галузі прав людини.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступив з коментарями, які підтверджують попередні оцінки ISW, що оперативна пауза взимку 2022-2023 рр. буде на користь Росії.
  • Російські війська вперше за три тижні застосували в Україні безпілотники "Шахід-136".
  • Намагання Росії тиснути на Білорусь з метою залучення її до війни в Україні може викликати тертя серед білоруських військових.
  • Російські війська, ймовірно, збільшують темпи своїх контратак у східній частині Харківської та західній частині Луганської областей.
  • Окупанти продовжують наступальні операції на Бахмутському та Авдіївсько-Донецькому напрямках.
  • У східній частині Херсонської області тривають оборонні дії та перегрупування сил російських військ.
  • Незалежні російські ЗМІ повідомляють, що мобілізаційні заходи триватимуть, незважаючи на заяви російських офіційних осіб про протилежне.
  • Окупаційна влада, ймовірно, перетворює Маріуполь Донецької області на тилову військову та логістичну базу для російських військ.

Теми: війнаПутінУкраїнаокупація
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Кремль не відмовився від максималістських цілей у війні проти України – ISW

Держдеп США порівняв дії росіян в Україні з тактикою ІДІЛ

Спецназ Косова зайшов у сербський регіон на тлі напруженості із Сербією

ЦВК не змогла визнати нардепом наступника Льовочкіної з ОПЗЖ

оновлено, фотоРосіяни атакували Харківщину: 4 поранених

Словаччина планує відновити виробництво снарядів 120 і 155 мм для України – глава МЗС

Усі новини...
війна
Окупанти тримають під вогнем Херсонщину, по Миколаєву вдарили з С-300 - ОВА
Politico назвало Путіна "невдахою року"
Пілот з позивним "Karaya", який відвів несправний літак від Вінниці, став Героєм України
Останні новини
08:44
США ввели санкції проти турецького енергетичного магната і довіреної особи Ердогана
08:31
США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на суму $275 млн - ЗМІ
08:15
За добу окупанти вбили 5 мирних мешканців Донеччини - ОВА
08:04
"Відень по-російськи". Українська правда знайшла російську еліту у австрійській столиці
07:56
Нідерланди нададуть Україні обладнання та запчастини для ремонту енергомереж
07:46
Дніпропетровщина: росіяни гатили з "Градів" і важкої артилерії по трьох громадах
07:24
відеоУ Москві – масштабна пожежа в ТЦ, лунають вибухи
07:01
ЗСУ уразили 8 пунктів управління та 11 районів зосередження ворога – зведення
06:30
Новообраний президент Бразилії подав до суду на Болсонару
05:48
Заарештована яхта російського олігарха зникла з італійського порту – The Guardian
Усі новини...