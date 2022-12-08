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Оперативна пауза на полі бою позбавить Україну ініціативи – американські аналітики

"Українська правда"Четвер, 8 грудня 2022, 05:33
Оперативна пауза на полі бою позбавить Україну ініціативи – американські аналітики
Ілюстративне фото Getty Images

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що оперативна пауза на полі бою піде на користь Росії, оскільки позбавить Україну існуючої ініціативи.

Джерело: ISW

Деталі: Нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що російські військові прагнуть досягти оперативної паузи взимку, щоб повернути собі ініціативу та провести контрнаступ навесні.

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У своєму щоденному звіті експерти ISW погодилися з оцінками генсека НАТО, що оперативна пауза принесе користь Росії, оскільки позбавить Україну ініціативи.

"Оперативна пауза взимку, ймовірно, передчасно завершить контрнаступальні операції України, збільшить ймовірність того, що Україна втратить ініціативу, та надасть деградованим російським військам цінну 3-4-місячну відстрочку для відновлення і підготовки до ведення бойових дій на кращому рівні", – наголосили американські аналітики.

Однак, зауважили експерти ISW, Володимир Путін, як і раніше, не бажає припиняти бойові дії, а російські військові продовжують наступальні операції навколо Бахмута.

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"Зацикленість Путіна на продовженні наступальних операцій навколо Бахмута та в інших місцях сприяє здатності України утримувати військову ініціативу на інших ділянках бойових дій. Подальші оперативні успіхи України залежатимуть від здатності ЗСУ безперервно продовжувати послідовні операції протягом зими", – йдеться у звіті інституту.

Основні висновки ISW:

  • Володимир Путін створює умови для затяжної загарбницької війни в Україні.
  • Путін використовує російську Раду з прав людини для консолідації влади, відкидаючи принципи міжнародного права в галузі прав людини.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступив з коментарями, які підтверджують попередні оцінки ISW, що оперативна пауза взимку 2022-2023 рр. буде на користь Росії.
  • Російські війська вперше за три тижні застосували в Україні безпілотники "Шахід-136".
  • Намагання Росії тиснути на Білорусь з метою залучення її до війни в Україні може викликати тертя серед білоруських військових.
  • Російські війська, ймовірно, збільшують темпи своїх контратак у східній частині Харківської та західній частині Луганської областей.
  • Окупанти продовжують наступальні операції на Бахмутському та Авдіївсько-Донецькому напрямках.
  • У східній частині Херсонської області тривають оборонні дії та перегрупування сил російських військ.
  • Незалежні російські ЗМІ повідомляють, що мобілізаційні заходи триватимуть, незважаючи на заяви російських офіційних осіб про протилежне.
  • Окупаційна влада, ймовірно, перетворює Маріуполь Донецької області на тилову військову та логістичну базу для російських військ.

Теми: війнаперемир’яУкраїнаРосія
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