В Ясинуватій 20 озброєних зеків дезертирували з російської армії – Генштаб

На Донеччині з армії окупантів втекли близько 20 завербованих в'язнів зі зброєю.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Дослівно: "У тимчасово окупованому місті Ясинувата Донецької області, під час перевезення одного з підрозділів окупаційних військ на бойові позиції втекли близько 20 осіб зі зброєю з числа раніше увʼязнених осіб".

Деталі: У Генштабі повідомили, що в результаті проведення розшукових дій трьох втікачів було знищено. Окупанти продовжують заходи з пошуку втікачів.