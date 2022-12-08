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В Ясинуватій 20 озброєних зеків дезертирували з російської армії – Генштаб

"Українська правда"Четвер, 8 грудня 2022, 07:45
ВІЙСЬКОВІ РФ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

На Донеччині з армії окупантів втекли близько 20 завербованих в'язнів зі зброєю.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Дослівно: "У тимчасово окупованому місті Ясинувата Донецької області, під час перевезення одного з підрозділів окупаційних військ на бойові позиції втекли близько 20 осіб зі зброєю з числа раніше увʼязнених осіб".

Деталі: У Генштабі повідомили, що в результаті проведення розшукових дій трьох втікачів було знищено. Окупанти продовжують заходи з пошуку втікачів.

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Теми: ГенштабокупаціяРосія
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