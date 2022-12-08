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За ніч окупанти випустили по Дніпропетровщині понад 70 снарядів – облрада

Станіслав ПогоріловЧетвер, 8 грудня 2022, 08:08
Ілюстративне фото ДСНС на Дніпропетровщині

Окупанти всю ніч обстрілювали Дніпропетровську область – по Нікопольщині загарбники випустили понад 70 снарядів.

Джерело: голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram

Пряма мова Лукашука: "13 годин повітряної тривоги через загрозу обстрілів. 7 ворожих атак протягом ночі. Такою була сьогоднішня ніч на Нікопольщині".

Деталі: За його словами, росіяни гатили по району з важкої артилерії та РСЗВ, випустили по самому Нікополю та Марганецькій і Червоногригорівській громадам понад 70 снарядів.

Постраждалих і суттєвих руйнувань немає. Обстеження територій обстрілу триває.

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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