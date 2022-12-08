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Нідерланди та Канада приєдналися до позову України у суді ООН щодо геноциду з боку РФ

"Європейська правда"Четвер, 8 грудня 2022, 08:31
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Канада та Нідерланди подали до Міжнародного суду ООН спільну заяву про вступ до справи, що стосується звинувачення в геноциді згідно з Конвенцією про запобігання злочину геноциду і покарання за нього (Україна проти Російської Федерації).

Про це йдеться в заяві суду, пише "Європейська правда".

"Відповідно до статті 63 Статуту, у тих випадках, коли виникає питання про тлумачення конвенції, учасниками якої є інші держави, крім тих, яких стосується справа, кожна з цих держав має право вступити в розгляд. У цьому випадку тлумачення, дане рішенням суду, буде однаково обов'язковим для них", - ідеться в заяві.

У своїй спільній декларації Канада та Нідерланди заявляють, що "беручи до уваги jus cogens (імперативна норма, - ред.) характер заборони геноциду та erga omnes partes (обов'язкові зобов'язання, - ред.) характер зобов'язань за Конвенцією про геноцид, усі Договірні сторони мають спільний інтерес у досягненні високих цілей Конвенції про геноцид", - ідеться в заяві.

Вони додають, що "з огляду на їхню спільну зацікавленість у досягненні високих цілей Конвенції, а також їхню подальшу зацікавленість у ній, Канада та Нідерланди вирішили втрутитися в цю справу, щоб викласти своє тлумачення відповідних положень Конвенції перед судом".

Також повідомляється, що Україні та Російській Федерації було запропоновано подати письмові зауваження щодо спільної заяви Канади та Нідерландів долучитися до справи.

Нагадаємо, головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, розглядаючи покарання РФ за злочин агресії проти України, вважає за доцільне фокусуватись для цього на вже існуючих інституціях, а не на створенні нового спецтрибуналу.

ВІДЕО ДНЯ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС пропонує створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії.

Україна не є учасницею Римського статуту – міжнародної угоди, на основі якої був заснований та діє Міжнародний кримінальний суд. Однак Україна дала Міжнародному кримінальному суду право розслідувати злочини на своїй території. 

Теми: НідерландиКанадавійнагеноцид
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