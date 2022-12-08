Адміністрація Байдена думає над постачанням Україні касетних боєприпасів – CNN

В адміністрації президента США Джо розглядають запит України про постачання касетних боєприпасів.

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда".

За даними телеканалу, протягом останніх місяців українські посадовці та законодавці закликали адміністрацію Байдена та членів Конгресу надати українським військовим касетні боєприпаси - зброю, яка заборонена у понад 100 країнах світу, але яку Росія продовжує використовувати для руйнівних дій на території України.

Український запит на касетні боєприпаси, про який CNN розповіли численні американські та українські посадовці, є одним з найбільш суперечливих запитів, з якими українці зверталися до США з початку війни у лютому.

Як стало відомо телеканалу, високопосадовці адміністрації Байдена розглядали цей запит протягом декількох місяців і не відкинули його, про що раніше не було відомо.

Касетні боєприпаси є неточними за своєю конструкцією і розкидають "бомби" на великих площах, які можуть не вибухнути при зіткненні і можуть становити довгостроковий ризик для будь-кого, хто з ними зіткнеться, подібно до наземних мін.

Для України касетні боєприпаси могли б вирішити дві основні проблеми: потреба в більшій кількості боєприпасів для артилерії та ракетних систем, наданих США та іншими країнами, і спосіб ліквідувати чисельну перевагу Росії в артилерії.

ВІДЕО ДНЯ

Адміністрація Байдена не відкинула цей варіант як крайній засіб, якщо запаси почнуть небезпечно зменшуватися. Але джерела кажуть, що ця пропозиція ще не отримала серйозного розгляду в значній мірі через законодавчі обмеження, які Конгрес наклав на здатність США передавати касетні боєприпаси.

Ці обмеження поширюються на боєприпаси з рівнем нерозірваних боєприпасів понад один відсоток, що підвищує ймовірність того, що вони становитимуть небезпеку для цивільного населення. Президент Джо Байден може скасувати це обмеження, але адміністрація повідомила українцям, що це малоймовірно в найближчій перспективі.

Нагадаємо, країни НАТО розглядають можливість використання залишків коштів із фонду, який раніше використовувався для підтримки сил безпеки Афганістану, для надання підтримки Україні.