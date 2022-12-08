В Єврокомісії заявили, що ЄС не піддасться на російський ядерний шантаж
Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровкіс заявив, що ЄС не піддасться на російський ядерний шантаж і маніпуляції.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.
Домбровскіс пообіцяв продовжувати надавати підтримку Україні, включно з наданням фінансової допомоги в розмірі 18 мільярдів євро на наступний рік.
"Україна потребує нашої підтримки, і ми збираємося її надати. Ми націлені на те, щоб перші кошти були виділені в січні, і ми дотримуємося цієї мети", - сказав він.
Раніше канцлер Німеччини заявив, що ризик того, що президент Росії Владімір Путін застосує ядерну зброю у війні проти України, знизився у відповідь на міжнародний тиск.
Нагадаємо, 6 грудня Угорщина на засіданні Ради ЄС висловилася проти ухвалення пропозиції Єврокомісії виділити Україні у 2023 році 18 млрд євро фінансової допомоги.
Домбровскіс після цього припустив, що ЄС ухвалить політичне рішення, яке дозволить надати Україні у 2023 році 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги попри позицію Угорщини.