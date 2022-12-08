Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Над Севастополем пролунав вибух: окупанти кажуть, збили безпілотник

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 8 грудня 2022, 08:18
Над Севастополем пролунав вибух: окупанти кажуть, збили безпілотник
Ілюстративне фото з Depositphotos

Уранці 8 грудня над центральною частиною Севастополя прогримів потужний вибух, окупаційна "адміністрація" стверджує, що збито безпілотник.

Джерело: призначений Росією "мер" Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram, Крим.Реалії

Деталі: ЗМІ повідомляють, що над центральною частиною Севастополя о 6:50 за місцевим часом прогримів потужний вибух. За кілька секунд до цього було чути звук, схожий на пуск ракети.

Реклама:

Так званий "мер" Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що вранці черговий корабель Чорноморського флоту збив безпілотник над акваторією моря. 

Теми: КримСевастопольППОбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Крим
Окупаційний суд залишив без змін вирок кримському татарину за переказ коштів в Україну
Міноборони РФ заявило про нібито збитий безпілотник над Чорним морем
Росія готує нову хвилю мобілізації в Криму – представництво президента
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: