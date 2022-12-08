Над Севастополем пролунав вибух: окупанти кажуть, збили безпілотник

Уранці 8 грудня над центральною частиною Севастополя прогримів потужний вибух, окупаційна "адміністрація" стверджує, що збито безпілотник.

Джерело: призначений Росією "мер" Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram, Крим.Реалії

Деталі: ЗМІ повідомляють, що над центральною частиною Севастополя о 6:50 за місцевим часом прогримів потужний вибух. За кілька секунд до цього було чути звук, схожий на пуск ракети.

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Так званий "мер" Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що вранці черговий корабель Чорноморського флоту збив безпілотник над акваторією моря.