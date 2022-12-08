Над Севастополем пролунав вибух: окупанти кажуть, збили безпілотник

Уранці 8 грудня над центральною частиною Севастополя прогримів потужний вибух, окупаційна "адміністрація" стверджує, що збито безпілотник.

Джерело: призначений Росією "мер" Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram, Крим.Реалії

Деталі: ЗМІ повідомляють, що над центральною частиною Севастополя о 6:50 за місцевим часом прогримів потужний вибух. За кілька секунд до цього було чути звук, схожий на пуск ракети.

Так званий "мер" Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що вранці черговий корабель Чорноморського флоту збив безпілотник над акваторією моря.