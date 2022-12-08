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Подружжя російських шпигунів затримали в Одесі

Валентина РоманенкоЧетвер, 8 грудня 2022, 11:36
Подружжя російських шпигунів затримали в Одесі
фото прокуратури

Служба безпеки України затримала в Одесі подружжя російських шпигунів, які готували ракетний удар по силах ППО та артилерійських складах ЗСУ

Джерело: пресслужба СБУ, прокуратура Одещини

Дослівно: "Військова контррозвідка Служби безпеки викрила двох агентів головного управління генштабу зс РФ (раніше мало назву ГРУ -ред) у результаті спецоперації в Одесі.

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Зловмисники збирали розвіддані про місця можливої дислокації та переміщення підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ на території регіону. Втім співробітники Служби безпеки своєчасно викрили російську агентуру і встановили контроль за нею ще на первинному етапі підривної діяльності.

Зрештою СБУ затримала обох шпигунів при спробі передачі закритих відомостей до РФ".

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Деталі: Обоє затриманих – чоловік (народився в Одесі, але згодом служив у російській армії та брав участь у бойових діях на території Чечні) та дружина – громадяни РФ.

Спецслужба зазначає, що РФ відправила агентів в Україну ще у 2018 році, подружжя отримало посвідку на проживання.

Легалізувавши своє перебування, подружжя перейшло у так званий "режим очікування", вивчали суспільно-політичну обстановку в Південному регіоні, налагоджували товариські відносини з мешканцями Одеси та колишніми знайомими, яких планували в подальшому використати для проведення розвідувальної діяльності.

 
фото прокуратури

З початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну, підозрювані активізувались та на виконання завдань своїх російських кураторів збирали розвіддані про місця дислокації зенітно-ракетних підрозділів, ракетного озброєння, розташування ангарів для зберігання військової техніки.

Насамперед агенти намагалися виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів "Crotale" і розташування польових артилерійських складів з боєприпасами до ЗРК. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для здійснення повітряних ударів ракетами класу "Калібр" або "Кинджал" по українських військових об’єктах, зазначають в СБУ.

Зібрані відомості агенти відправляли "зв’язковому" – мешканцю Севастополя, колишньому російському спецназівцю, який негласно співпрацює з ГРУ, а для "прикриття" використовує посаду очільника благодійного фонду. Він передавав інформацію своєму куратору – кадровому співробітнику воєнної розвідки РФ.

Для комунікації з представниками російської спецслужби агентура використовувала заздалегідь відпрацьований анонімний Телеграм-канал.

Під час обшуків за місцем проживання агентів правоохоронці виявили мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами прихованого листування з агресором.

Затриманим оголошено про підозру в шпигунстві. Їм обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Теми: ОдесаСБУ
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