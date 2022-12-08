Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Угорщина виступила проти нового пакета санкцій ЄС щодо РФ – FT

"Європейська правда"Четвер, 8 грудня 2022, 11:47

Угорщина на зустрічі послів країн ЄС виступила проти запланованого нового пакета антиросійських санкцій.

Про це повідомило у четвер видання Financial Times із посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

"На зустрічі послів країн ЄС, що відбулася вчора, Угорщина, яка вже наклала у вівторок вето на пакет допомоги Україні в розмірі 18 млрд євро, виступила проти нового пакета санкцій проти Росії і пропозиції подвоїти фонд ЄС для надання зброї Україні та іншим країнам", - йдеться у публікації.

Реклама:

"Вони поводяться складно скрізь, де тільки можна. Це стає досить передбачуваним", - прокоментував високопосадовець ЄС, поінформований про перебіг зустрічей. 

Нагадаємо, через відмову Брюсселя надати Угорщині частину коштів з фондів ЄС через проблеми з верховенством права Будапешт накладає право вето на рішення, що вимагають одностайності всіх 27 держав-членів.

7 грудня в середу Єврокомісія оголосила про дев'ятий пакет санкцій проти Росії за розв’язану нею війну, який пропонує затвердити країнам-членам.

ВІДЕО ДНЯ

До санкційного списку пропонують додати близько 200 фізичних осіб та компаній, серед яких військові, представники оборонпрому, члени Держдуми і Ради Федерації, міністри, губернатори й політики.

Єврокомісія пропонує санкції проти ще трьох російських банків та додаткові експортні обмеження для товарів подвійного призначення.

Єврокомісія також підготувала заходи для ускладнення Росії доступу до безпілотників. 

Теми: УгорщинаРосіясанкціїЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Угорщина
Орбан дорікнув Заходу щодо України: Українці помирають, а ми їх фінансуємо
Угорщина збирається продовжити заборону на ввезення зерна з України
Зеленський зустрівся з президенткою Угорщини: поговорили про Закарпаття
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: