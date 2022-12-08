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Росіяни завезли "Гради" на ЗАЕС: поставили біля сховища ядерного палива

Олександр ШумілінЧетвер, 8 грудня 2022, 12:27
Росіяни завезли Гради на ЗАЕС: поставили біля сховища ядерного палива
ФОТО GETTY IMAGES

Росіяни, які окупували Запорізьку АЕС, завезли туди кілька реактивних систем залпового вогню "Град", що може свідчити про підготовку провокацій.

Джерело: повідомлення "Енергоатома"

Дослівно: "На територію захопленої Запорізької атомної електростанції рашисти вчора завезли кілька реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Град"".

Цю зброю загарбники розмістили біля енергоблока № 6, безпосередньо поруч із територією станційного сухого сховища відпрацьованого ядерного палива, де раніше будували деякі "захисні споруди" в таємному режимі, порушуючи всі умови з організації ядерної та радіаційної безпеки.

Найбільш вірогідна провокація, що готується, – обстріли протилежного берегу Дніпра, зокрема міст Нікополь та Марганець, цими установками "Град" безпосередньо з майданчику ЗАЕС, користуючись "прикриттям" енергоблоків та сховища відпрацьованого ядерного палива".

Деталі: В "Енергоатомі" нагадали, що загарбники використовують ЗАЕС для військових цілей і з самого початку агресії розміщують там особовий склад, військову техніку, зброю і вибухівку.

Підприємство повідомило МАГАТЕ про додаткове розміщення РСЗО "Град" безпосередньо на майданчику ЗАЕС.

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Передісторія:

  • Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) сподівається досягти угоди з РФ і Україною про створення зони безпеки на Запорізькій атомній електростанції до кінця цього року.

Теми: ЗАЕСРосія
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