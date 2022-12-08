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У Бундестазі підтвердили, що США підтримають рішення Німеччини передати Україні танки

"Європейська правда"Четвер, 8 грудня 2022, 12:38

Глава оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман підтвердила, що США підтримають передачу Німеччиною Україні танків Leopard 2, про що раніше повідомляли ЗМІ.

Про це вона написала у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Це також було підтверджено під час мого візиту до Вашингтону під час усіх дискусій у Державному департаменті, Конгресі та Сенаті. Наші партнери очікують, що Німеччина виконає свої зобов’язання. Ми не повинні залишати Україну. Вам потрібні танки", - написала Штрак-Циммерман.

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7 грудня німецьке видання FAZ повідомило, що Сполучені Штати дали зрозуміти уряду Німеччини, що підтримують постачання німецьких основних бойових танків Leopard 2 в Україну, якщо Берлін зважиться це зробити. 

Уточнюється, що США не просили Німеччину здійснювати такі постачання. 

Відзначається, що тільки із запасів виробників Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann Німеччина могла б надати 80 одиниць у найкоротші терміни. Ще 30 одиниць використовуватимуться у центрі бойової підготовки Бундесверу для представлення танків супротивника.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину продемонструвати лідерство і нарешті передати Україні танки Leopard 2, системи Patriot і  БМП Marder.

Теми: НімеччинаУкраїназброяСША
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