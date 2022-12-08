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Путін зазнав поразки на всіх напрямках – генерал Міллі

Альона Мазуренко Четвер, 8 грудня 2022, 13:49
Міллі, фото із сайту Міноборони США

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що російські атаки на українську інфраструктуру не лише не зламали хребет українському цивільному населенню, а й посилили опір вторгненню Росії під керівництвом Володимира Путіна.

Джерело: Міністерство оборони США, брифінг Міллі та начальника штабу оборони Великої Британії адмірала Тоні Радакіна

Пряма мова: "Війна Росії проти України триває вже 10 місяців, і Путін зазнав поразки на всіх напрямках

Але Росія все ще окуповує частину української території, і попереду ще значна кількість бойових дій.

Але в цю хвилину ситуація на місцях... стабілізується, і з настанням зими все трохи сповільниться через сильні морози. Тоді з'явиться певна потенційна можливість для наступальних дій з обох сторін в глибині зими через погоду і рельєф місцевості. Тож ми побачимо, що станеться з цим".

Деталі: Міллі нагадав, що українські захисники відбили ворожу атаку на Київщині, а потім відкинули росіян із Харкова та Херсона.

Наразі, за його словами, Росія атакує цивільне населення України, запускаючи ракети по енергетичній інфраструктурі.

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Пряма мова: "Це напад на цивільне населення України… Українські військові не залежать від цієї енергетичної інфраструктури для проведення військових операцій…

Вони намагаються зламати хребет, зламати волю українського народу. Ви побачите, що це не зламає хребет, а підвищить рівень стійкості та опору з боку українського народу".

Деталі: Міллі також назвав ракетні обстріли Росії  "абсолютно неприйнятними".

Радакін зазначив, що російські ракетні обстріли є абсолютно неефективними: "Це екзистенційний конфлікт для України, ... жорстокість цього підживлює ще більшу рішучість українського народу. Ви бачите це щодня".

За словами адмірала, незаконні атаки також зміцнюють рішучість країн, які підтримують Україну. 

Ані Міллі, ані Радакін не визначили часових рамок війни в Україні, але обидва заявили, що їхні країни будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. 

За словами Радакіна, "Росія зробила катастрофічну помилку", адже атака на Україну не тільки активізувала український опір. Вона викликала "феноменальну реакцію" з боку країн по всьому світу.

Теми: ПутінСШАвійна
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