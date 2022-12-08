Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Крадені ікони, паспорти РФ, прапор "новоросії": СБУ показала, що знайшла в УПЦ МП

Валентина РоманенкоЧетвер, 8 грудня 2022, 14:50
фото СБУ

Служба безпеки України завершила контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ МП у Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Повідомляється, що на території єпархій правоохоронці виявили російські паспорти, прокремлівську літературу, "документи" окупаційних адміністрацій і прапори терористичних організацій "Л/ДНР".

Крім того, встановлено, що під час захоплення Херсона місцевий архімандрит – настоятель Успенського собору був присутній у кремлівській залі під час оголошення анексії чотирьох українських регіонів.

За декілька днів до звільнення міста священник у супроводі російських загарбників втік до тимчасово окупованих районів півдня України.

На території собору співробітники СБУ виявили колекцію ікон, викрадених росіянами з будинку почесного консула Литовської Республіки під час окупації Херсона.

 

В результаті подальшого огляду церковних приміщень, знайдено перепустки, виписані на ім’я "федерального советника военно-гражданской администрации рф" та російські паспорти місцевих священників. При чому вони отримали їх цього року, під час окупації Херсона.

ВІДЕО ДНЯ
 

За викритими фактами розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Крім цього, у Красногірському Свято-Покровському жіночому монастирі на Черкащині, виявлено прапор так званої "новоросії" та бібліотеку з пропагандистською літературою російських авторів.

 

А на території чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії і Скиту у Житомирській області викрито колишніх кримінальників, які підтримують зв’язок з абонентами РФ. Наразі ці контакти перевіряє СБУ.

У ще одному монастирі Житомирщини виявили особу, яка з 2020 року перебуває у загальнодержавному розшуку як безвісти зникла.

Під час огляду приміщень Свято-Миколаївського Милецького монастиря знайдено тексти молитов за країну-агресора та російські "підручники", в яких вихваляють кремлівський режим.

Наразі всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

Дослівно: "Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України".

Теми: СБУцерква
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Моді відмовився зустрічатися з Путіним, бо той погрожує ядерною зброєю - Bloomberg

Суд відправив під нічний домашній арешт митрополита УПЦ МП Іосафа

Путіна розчарували слова Меркель про Мінські угоди

Російського опозиціонера Яшина засудили до 8,5 років колонії за стрім про Бучу

У Німеччині словом року обрали фразу Шольца про війну в Україні

Племінник Кадирова приїхав на південь України: буде "наглядачем" – мер Мелітополя

Усі новини...
В окупованому Донецьку перебої зі світлом і зв'язком – ЗМІ
ЗСУ просуваються на Луганщині: скоро будуть добрі новини – Гайдай
ЗСУ взяли на озброєння 7 нових дронів українського виробництва
Вінницький завод під час війни постачав РФ деталі військової техніки - ОГП
Останні новини
18:03
Тайра, Тата Кеплер і командири гарнізону «Маріуполь» стали лауреатами премії «Української правди»
17:58
В Одесі повідомили про підозру трьом заступникам мера Труханова
17:49
США наклали санкції на членів ЦВК РФ і співробітників Кремля за порушення прав людини в Україні
17:45
Не бачу нічого поганого: омбудсмен про скандальний календар "5 каналу" з оголеними медійницями
17:38
Генштаб попереджає про небезпечні листи: нібито про іранські дрони
17:35
Парламент Болгарії схвалив постачання Україні зброї
17:31
Через російську ракету дочка ледь не втратила око, а синові розірвало вухо: історія сім'ї з Вишгорода
17:29
Від пустелі до Залізного куполу. Як Ізраїль став військовою наддержавою
17:27
Інфляція в Україні сповільнилася вперше за рік – Держстат
17:25
Українка вперше очолила європейське журі World Press Photo 2023
Усі новини...