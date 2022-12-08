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Кремль обміняв американську баскетболістку Грайнер на росіянина Бута, засудженого в США

"Українська правда"Четвер, 8 грудня 2022, 15:43
Бріттні Грайнер. Фото: Getty Images

В аеропорту Абу-Дабі пройшов обмін американської баскетболістки Бріттні Грайнер на торговця зброєю, росіянина Віктора Бута.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке посилається на МЗС РФ; The Guardian

Дослівно: "Ця угода, яка стала другим подібним обміном з Росією за останні вісім місяців, забезпечила звільнення найвідомішої американки, утримуваної за кордоном.

Грайнер - дворазова олімпійська чемпіонка, чиє багатомісячне ув'язнення за звинуваченнями у зберіганні наркотиків привернуло безпрецедентну увагу до проблеми незаконно утримуваних осіб".

Деталі: Грайнер у 2022 році затримали в аеропорту РФ і пізніше засудили за начебто контрабанду наркотиків. Бут у 2012 році був засуджений в США до 25 років ув’язнення за незаконну торгівлю зброєю.

Майже одразу президент США Джо Байден повідомив, що поспілкувався телефоном із Грайнер і повідомив, що вона вже летить додому.

Теми: СШАРосіяобмін
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