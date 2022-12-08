Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кремль обміняв американську баскетболістку Грайнер на росіянина Бута, засудженого в США

"Українська правда"Четвер, 8 грудня 2022, 14:43
Кремль обміняв американську баскетболістку Грайнер на росіянина Бута, засудженого в США
Бріттні Грайнер. Фото: Getty Images

В аеропорту Абу-Дабі пройшов обмін американської баскетболістки Бріттні Грайнер на торговця зброєю, росіянина Віктора Бута.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке посилається на МЗС РФ; The Guardian

Дослівно: "Ця угода, яка стала другим подібним обміном з Росією за останні вісім місяців, забезпечила звільнення найвідомішої американки, утримуваної за кордоном.

Реклама:

Грайнер - дворазова олімпійська чемпіонка, чиє багатомісячне ув'язнення за звинуваченнями у зберіганні наркотиків привернуло безпрецедентну увагу до проблеми незаконно утримуваних осіб".

Деталі: Грайнер у 2022 році затримали в аеропорту РФ і пізніше засудили за начебто контрабанду наркотиків. Бут у 2012 році був засуджений в США до 25 років ув’язнення за незаконну торгівлю зброєю.

Майже одразу президент США Джо Байден повідомив, що поспілкувався телефоном із Грайнер і повідомив, що вона вже летить додому.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СШАРосіяобмін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
США
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Apple оголосила дату осінньої презентації, на якій покаже iPhone 15
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на чверть мільярда
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: