"Покращення ландшафтного дизайну": єгері ДШВ знищили позицію ворога під Бахмутом

В районі міста Бахмут на Донеччині мінометний розрахунок єгерської бригади Десантно-штурмових військ знищив живу силу російських окупантів на одній із позицій.

Джерело: пресслужба ДШВ у Telegram

Дослівно: "На відео зафіксовано філігранну роботу мінометного підрозділу окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України.

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Зокрема, зорієнтовані щодо дій противника завдяки підрозділам БПЛА мінометники, знищили живу силу окупантів на одній із позицій в районі міста Бахмут".

Єгері-десантники знищили живу силу противника поблизу Бахмута

відео ДШВ pic.twitter.com/6goxhTX5Im — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 8, 2022

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Деталі: Дата ефективної роботи не розкривається.

Зазначено, що після успішного вогневого ураження в тому районі живої сили окупантів більше не було помічено.