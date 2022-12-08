Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Покращення ландшафтного дизайну": єгері ДШВ знищили позицію ворога під Бахмутом

Валентина РоманенкоЧетвер, 8 грудня 2022, 16:15
ілюстравтвне фото ДШВ

В районі міста Бахмут на Донеччині мінометний розрахунок єгерської бригади Десантно-штурмових військ знищив живу силу російських окупантів на одній із позицій.

Джерело: пресслужба ДШВ у Telegram

Дослівно: "На відео зафіксовано філігранну роботу мінометного підрозділу окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України.

Зокрема, зорієнтовані щодо дій противника завдяки підрозділам БПЛА мінометники, знищили живу силу окупантів на одній із позицій в районі міста Бахмут".

Деталі: Дата ефективної роботи не розкривається.

ВІДЕО ДНЯ

Зазначено, що після успішного вогневого ураження в тому районі живої сили окупантів більше не було помічено.

Теми: війнаДонецька область
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У трьох містах Білорусі побільшало російських мобілізованих

Моді відмовився зустрічатися з Путіним, бо той погрожує ядерною зброєю - Bloomberg

Суд відправив під нічний домашній арешт митрополита УПЦ МП Іосафа

Путіна розчарували слова Меркель про Мінські угоди

Російського опозиціонера Яшина засудили до 8,5 років колонії за стрім про Бучу

У Німеччині словом року обрали фразу Шольца про війну в Україні

Усі новини...
війна
Путін зазнав поразки на всіх напрямках – генерал Міллі
ССО показали день роботи спецпідрозділу, який перетворює "поганих росіян на хороших"
Кремль заявив, що Росія може закінчити війну "хоч завтра", але є умова
Останні новини
19:16
Підозрілі молодики, зброя й агітки: що знайшла СБУ на об’єктах УПЦ МП
18:52
50 найманців із російської ПВК поранені на Луганщині – Генштаб
18:51
Як безпечно користуватися генераторами та обігрівачами. Інструкція
18:43
У США кажуть про "безпрецедентну" військову допомогу Росії Ірану в обмін на зброю
18:42
У трьох містах Білорусі побільшало російських мобілізованих
18:38
Пацієнти зі СМА вперше отримають безкоштовні ліки від держави
18:36
МВС Латвії додало в "чорний список" ексведучого "Дождя", який казав про допомогу армії РФ
18:33
Українські бійці вразили два райони зосередження ворогів і їхньої техніки – Генштаб ЗСУ
18:26
На Кінбурнській косі не лишилося цивільних, самі окупанти - Кім
18:26
Окупанти депортували до РФ понад 13 тисяч українських дітей – дитячий омбудсмен
Усі новини...