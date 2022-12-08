Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Покращення ландшафтного дизайну": єгері ДШВ знищили позицію ворога під Бахмутом

Валентина РоманенкоЧетвер, 8 грудня 2022, 15:15
Покращення ландшафтного дизайну: єгері ДШВ знищили позицію ворога під Бахмутом
ілюстравтвне фото ДШВ

В районі міста Бахмут на Донеччині мінометний розрахунок єгерської бригади Десантно-штурмових військ знищив живу силу російських окупантів на одній із позицій.

Джерело: пресслужба ДШВ у Telegram

Дослівно: "На відео зафіксовано філігранну роботу мінометного підрозділу окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України.

Реклама:

Зокрема, зорієнтовані щодо дій противника завдяки підрозділам БПЛА мінометники, знищили живу силу окупантів на одній із позицій в районі міста Бахмут".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Дата ефективної роботи не розкривається.

Зазначено, що після успішного вогневого ураження в тому районі живої сили окупантів більше не було помічено.

Теми: війнаДонецька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
війна
Авіація завдала 14 ударів по районах скупчення ворога – зведення
Сили оборони просунулися на двох ділянках фронту – ISW
Перші 10 танків Abrams Україна отримає у вересні – Politico
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: