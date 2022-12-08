"Покращення ландшафтного дизайну": єгері ДШВ знищили позицію ворога під Бахмутом
Четвер, 8 грудня 2022, 16:15
В районі міста Бахмут на Донеччині мінометний розрахунок єгерської бригади Десантно-штурмових військ знищив живу силу російських окупантів на одній із позицій.
Джерело: пресслужба ДШВ у Telegram
Дослівно: "На відео зафіксовано філігранну роботу мінометного підрозділу окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України.
Зокрема, зорієнтовані щодо дій противника завдяки підрозділам БПЛА мінометники, знищили живу силу окупантів на одній із позицій в районі міста Бахмут".
Єгері-десантники знищили живу силу противника поблизу Бахмута— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 8, 2022
відео ДШВ pic.twitter.com/6goxhTX5Im
Деталі: Дата ефективної роботи не розкривається.
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Зазначено, що після успішного вогневого ураження в тому районі живої сили окупантів більше не було помічено.