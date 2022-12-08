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Вперше за роки незалежності побільшало українців, які вважають, що навколо є загальновизнані норми

Альона Мазуренко Четвер, 8 грудня 2022, 16:56
фото: getty images

Соціологи зафіксували, що під час війни українське суспільство вперше за роки незалежності на високому рівні почало вважати, що навколо існують певні загальновизнані норми – 48%.    

Джерело: дані опитування Соціологійної групи "Рейтинг"

Дослівно: "Загалом на даному етапі українське суспільство характеризується майже однаковою кількістю осіб, які вважають, що у нашому суспільстві відсутні загальновизнані норми (аноміний стан), та осіб, які, навпаки, вважають, що такі норми існують (неаномійний стан).

Кількість перших становить 46%, кількість других – 48%. Ще 6% опитаних належать до проміжної групи, про яку важко зробити висновок щодо їх ставлення до існування у суспільстві загальновизнаних норм".

 

Деталі: Соціологи відзначають, що впродовж усієї історії сучасної України у суспільстві домінував аномійний стан (тобто відсутність загальновизнаних норм – ред.), який дуже повільно та непослідовно слабшав (з 82% у 1992 до 72% у 2021).

Але після початку широкомасштабної війни Росії проти України на початку 2022 року аномійні настрої в Україні істотно зменшилися та перестали бути визначальними.

Наразі ключовими причинами існування аномійних настроїв серед українців є "невпевненість у майбутньому та відчуття руйнування того, у що вірили їх батьки".

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Соціологи відзначають, що ці спостереження цілком вкладаються в логіку того, що зараз відбувається в Україні.

В той же час, абсолютна більшість респондентів відповіла, що чітко розуміє, що відбувається навколо них, а також впевнені у своїх оцінках того, що є зараз вірним, а що – ні.

Довідка: Шкала аномії дає можливість оцінити аномійну деморалізованість.

Аномійна деморалізованість – це психологічна реакція людей на соціальну ситуацію, коли одна система норм і цінностей, яка об'єднує людей в спільність, зламана, а інша ще не сформована.

Дослідження здійснено у співпраці із доктором соціологічних наук, заступником директора Інституту соціології НАН України Сергієм Дембіцьким.

Опитування проводилося серед 1000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Помилка репрезентативності дослідження не більше 3,1%.

Терміни проведення: 20-21 листопада 2022 р.

Теми: опитуваннясоціологіяУкраїнаукраїнці
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