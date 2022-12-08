Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вперше за роки незалежності побільшало українців, які вважають, що навколо є загальновизнані норми

Альона Мазуренко Четвер, 8 грудня 2022, 15:56
Вперше за роки незалежності побільшало українців, які вважають, що навколо є загальновизнані норми
фото: getty images

Соціологи зафіксували, що під час війни українське суспільство вперше за роки незалежності на високому рівні почало вважати, що навколо існують певні загальновизнані норми – 48%.    

Джерело: дані опитування Соціологійної групи "Рейтинг"

Дослівно: "Загалом на даному етапі українське суспільство характеризується майже однаковою кількістю осіб, які вважають, що у нашому суспільстві відсутні загальновизнані норми (аноміний стан), та осіб, які, навпаки, вважають, що такі норми існують (неаномійний стан).

Реклама:

Кількість перших становить 46%, кількість других – 48%. Ще 6% опитаних належать до проміжної групи, про яку важко зробити висновок щодо їх ставлення до існування у суспільстві загальновизнаних норм".

 

Деталі: Соціологи відзначають, що впродовж усієї історії сучасної України у суспільстві домінував аномійний стан (тобто відсутність загальновизнаних норм – ред.), який дуже повільно та непослідовно слабшав (з 82% у 1992 до 72% у 2021).

Але після початку широкомасштабної війни Росії проти України на початку 2022 року аномійні настрої в Україні істотно зменшилися та перестали бути визначальними.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі ключовими причинами існування аномійних настроїв серед українців є "невпевненість у майбутньому та відчуття руйнування того, у що вірили їх батьки".

 

Соціологи відзначають, що ці спостереження цілком вкладаються в логіку того, що зараз відбувається в Україні.

В той же час, абсолютна більшість респондентів відповіла, що чітко розуміє, що відбувається навколо них, а також впевнені у своїх оцінках того, що є зараз вірним, а що – ні.

Довідка: Шкала аномії дає можливість оцінити аномійну деморалізованість.

Аномійна деморалізованість – це психологічна реакція людей на соціальну ситуацію, коли одна система норм і цінностей, яка об'єднує людей в спільність, зламана, а інша ще не сформована.

Дослідження здійснено у співпраці із доктором соціологічних наук, заступником директора Інституту соціології НАН України Сергієм Дембіцьким.

Опитування проводилося серед 1000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Помилка репрезентативності дослідження не більше 3,1%.

Терміни проведення: 20-21 листопада 2022 р.

Теми: опитуваннясоціологіяУкраїнаукраїнці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
опитування
Кожен п'ятий в Україні вважає себе націоналістом – опитування
За пів року зросла частка українців, які орієнтуються на тривалу війну
Переважна більшість українців вірять у хороше майбутнє України
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: