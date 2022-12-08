Словаччина планує передати Україні близько 300 електрогенераторів

Словаччина у грудні планує передати Україні близько 300 електрогенераторів.

Про це на спільній з главою МЗС Словаччини Растіславом Качером пресконференції заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

"Україна дуже цінує допомогу Словаччини у подоланні енергетичної кризи, зокрема, плани передати вже цього місяця близько 300 електрогенераторів." - сказав Кулеба.

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"Генератори, які ми одержимо, передусім мають допомогти цивільним: школам, лікарням – це те, що потрібно, це ті, кому треба найшвидше допомогти. Ми маємо допомогти цивільним перезимувати цю зиму. Якщо брати електротрансформатори, то вони одразу підуть до електромережі" - уточнив він.

Кулеба також відзначив готовність Словаччини взяти патронат над одним з населених пунктів Київської області, щоб розпочати процес відбудови.

Глава МЗС Словаччини відзначив, що його країна вже готова розпочинати процес відбудови не тільки населеного пункту, а й інших об'єктів - шкіл і дитячих будинків.

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Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба розповів про допомогу партнерів у відновленні енергосистеми України.