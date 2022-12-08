Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Словаччина планує передати Україні близько 300 електрогенераторів

"Європейська правда"Четвер, 8 грудня 2022, 17:03
прапор Словаччини, ілюстративне фото Pixabay

Словаччина у грудні планує передати Україні близько 300 електрогенераторів.

Про це на спільній з главою МЗС Словаччини Растіславом Качером пресконференції заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

"Україна дуже цінує допомогу Словаччини у подоланні енергетичної кризи, зокрема, плани передати вже цього місяця близько 300 електрогенераторів." - сказав Кулеба.

"Генератори, які ми одержимо, передусім мають допомогти цивільним: школам, лікарням – це те, що потрібно, це ті, кому треба найшвидше допомогти. Ми маємо допомогти цивільним перезимувати цю зиму. Якщо брати електротрансформатори, то вони одразу підуть до електромережі" - уточнив він.

Кулеба також відзначив готовність Словаччини взяти патронат над одним з населених пунктів Київської області, щоб розпочати процес відбудови.

Глава МЗС Словаччини відзначив, що його країна вже готова розпочинати процес відбудови не тільки населеного пункту, а й інших об'єктів - шкіл і дитячих будинків. 

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба розповів про допомогу партнерів у відновленні енергосистеми України.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Словаччина
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоПідозрілі молодики, зброя й агітки: що знайшла СБУ на об’єктах УПЦ МП

50 найманців із російської ПВК поранені на Луганщині – Генштаб

Тайра, Тата Кеплер і командири гарнізону "Маріуполь" стали лауреатами премії "Української правди"

Українська економіка впала на 30,8% у третьому кварталі року – Держстат

Моді відмовився зустрічатися з Путіним, бо той погрожує ядерною зброєю - Bloomberg

фото, відеоСуд відправив під нічний домашній арешт митрополита УПЦ МП Іосафа

Усі новини...
Словаччина
"Укрзалізниця" з 11 грудня відновлює сполучення зі Словаччиною
Словацький прем'єр потролив Орбана: нагадав, що кордони в Європі змінилися
Глава МЗС Словаччини назвав огидною появу Орбана у шарфі з мапою "Великої Угорщини"
Останні новини
20:11
У Москві "завершилася мобілізація", понад 10 чоловіків схопили на вулиці – правозахисники
19:48
Польща звинуватила Німеччину в порушенні конфіденційності перемовин про ЗРК Patriot
19:36
Білий дім оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні на $275 млн
19:34
Деякі енергетичні об’єкти України повністю зруйновані окупантами – Кубраков
19:16
фотоПідозрілі молодики, зброя й агітки: що знайшла СБУ на об’єктах УПЦ МП
18:52
50 найманців із російської ПВК поранені на Луганщині – Генштаб
18:51
Як безпечно користуватися генераторами та обігрівачами. Інструкція
18:43
У США кажуть про "безпрецедентну" військову допомогу Росії Ірану в обмін на зброю
18:42
У трьох містах Білорусі побільшало російських мобілізованих
18:38
Пацієнти зі СМА вперше отримають безкоштовні ліки від держави
Усі новини...