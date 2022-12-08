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ЗМІ повідомили про вибухи на авіабазі в Бердянську, окупанти спростували

"Українська правда"Четвер, 8 грудня 2022, 17:17
Фото ілюстративне

В окупованому росіянами Бердянську Запорізької області пролунали більше 10 вибухів.

Джерело: повідомлення Суспільне Запоріжжя, голова міської військової адміністрації Бердянська Вікторія Галіціна, ТАСС

Дослівно: "На авіабазі в окупованому Бердянську пролунали три потужні вибухи, а за ними ще 15 меншої сили. Це спричинило масштабну пожежу".

Деталі: Голова міської військової адміністрації Бердянська Вікторія Галіціна повідомила, що майже всі швидкі та пожежні машини, які є в місті, виїхали на місце події.

У Запорізькій області о 16:49 оголосили повітряну тривогу. О 17:20 її скасували.

Пізніше "голова" окупаційної адміністрації Бердянська Олександр Сауленко спростував повідомлення українських ЗМІ про звуки вибухів на території аеропорту міста, повідомляє ТАСС.

УП, оновлено о 19:40
Теми: БердянськЗапорізька областьвійнаокупація
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