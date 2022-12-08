ЗМІ повідомили про вибухи на авіабазі в Бердянську, окупанти спростували
В окупованому росіянами Бердянську Запорізької області пролунали більше 10 вибухів.
Джерело: повідомлення Суспільне Запоріжжя, голова міської військової адміністрації Бердянська Вікторія Галіціна, ТАСС
Дослівно: "На авіабазі в окупованому Бердянську пролунали три потужні вибухи, а за ними ще 15 меншої сили. Це спричинило масштабну пожежу".
Деталі: Голова міської військової адміністрації Бердянська Вікторія Галіціна повідомила, що майже всі швидкі та пожежні машини, які є в місті, виїхали на місце події.
У Запорізькій області о 16:49 оголосили повітряну тривогу. О 17:20 її скасували.
Пізніше "голова" окупаційної адміністрації Бердянська Олександр Сауленко спростував повідомлення українських ЗМІ про звуки вибухів на території аеропорту міста, повідомляє ТАСС.