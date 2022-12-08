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Граючи в "підкидного дурня": Ахметов розповів, як заробив свій перший капітал

Валентина РоманенкоЧетвер, 8 грудня 2022, 17:44
Рінат Ахметов у 2013 році, фото AFP via Getty Images

Найбагатший українець донецький бізнесмен Рінат Ахметов розповів американським журналістам, як він заробив свій перший капітал.

Джерело: Ахметов в інтерв'ю The Washington Post

Пряма мова: "Скажу вам чесно, свій перший капітал я заробив, граючи в карти ("підкидного дурня")

І ось чого я навчився: Карти - це тактика і стратегія, аналітичний склад розуму, підхід, орієнтований на практику, і здатність вигравати".

Деталі: Ще в інтерв'ю американському виданню, яке розбиралося в системі олігархів і процесі деолігархізації в Україні, бізнесмен категорично заявив, що "ніколи олігархом не був". Також, за словами Ахметова, його бізнес найбільше постраждав від війни з Росією.

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Теми: Ахметоволігархибізнес
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