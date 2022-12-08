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Вперше за 8 місяців у Білорусі дозволили ходити в ліси поруч з Україною

"Українська правда"Четвер, 8 грудня 2022, 16:57
Вперше за 8 місяців у Білорусі дозволили ходити в ліси поруч з Україною
Фото: Флагшток

Вперше із квітня місяця в Білорусі повністю зняли заборону на відвідування лісів у прикордонній з Україною території.

Джерела: білоруське видання "Флагшток"

Дослівно: "Карта заборон і обмежень на відвідування лісів у районах Білорусі стала повністю зеленою… це сталося на початку грудня - згідно з даними на порталі Мінлісгоспу, усі заборони та обмеження на відвідування лісів скасовано. Щодо деяких, прикордонних з Україною районів Гомельської області, це сталося через 8 місяців.

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Нагадаємо, закривати ліси на півдні Гомельської області почали з квітня 2022 року, і тоді карта заборон і обмежень на відвідування лісів збігалася зі схемою пересування військової техніки РФ".

Деталі: Видання вказує, що у жовтні в місцевих лісництвах не підтверджували продовження заборони на відвідування лісів, але при цьому посилалися на рішення виконкомів, ухвалених на вимогу Міноборони.

За даними видання у Гомельському і Мозирському районах Гомельської області зберігається присутність російських військових. Водночас Держприкордонкомітет Білорусі повідомив про продовження заборони на відвідування прикордонної смуги в Гомельській області - до 1 березня 2023 року.

ВІДЕО ДНЯ

Заборону запроваджували з 1 червня 2022 року до 1 грудня 2022 року, а зараз продовжили щонайменше до весни.

Теми: БілорусьУкраїнакордон
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