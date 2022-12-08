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Росія змушена доукомплектувати елітний підрозділ Кремля мобілізованими – ЗМІ

Альона Мазуренко Четвер, 8 грудня 2022, 16:59
Росія змушена доукомплектувати елітний підрозділ Кремля мобілізованими – ЗМІ
Танк Т-72Б3 ЗС Росії Фото: міністерство оборони Росії

У Міністерстві оборони Великої Британії вважають, що Росія була змушена доукомплектувати свій елітний танковий підрозділ, сформований для захисту Москви, мобілізованими військовослужбовцями після того, як зазнала значних втрат в Україні.

Джерело: Telegraph

Деталі: Зазначається, що 1-ша гвардійська танкова армія (1 ГТА) Росії була перекинута вздовж лінії оборони в Луганській області, але її чисельність все ще значно нижча за затверджену - 25 000 осіб.

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1-ша гвардійська танкова армія Москви, яка, як вважають, складається щонайменше з 500 танків та інших бойових машин, зазнала серйозних втрат у боях навколо Харкова.

У Міноборони Британії додали, що Росія зараз має "майже безперервну систему траншей" протяжністю 60 км між російським кордоном і анексованим Сватовим.

Теми: Росіявійна
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