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У ГУР кажуть, що Росія збирається мобілізувати 17-річних на окупованих територіях

Олена РощінаЧетвер, 8 грудня 2022, 18:23
Андрій Юсов, ГУР МО, фото - Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, що на тлі втрат у війні з Україною мобілізація в Росії не припиняється: є ознаки того, що готуються нові, потужніші хвилі, форми, методи, системи обліку.

Джерело: Андрій Юсов у телеефірі, цитує ГУР Міноборони України

Пряма мова: "Йдеться вже і про 17-річних на окупованих українських територіях, яким не дають можливості уникнути мобілізації, потрапивши закордон.

Ця війна торкнеться кожного в Росії. Вони мають зрозуміти, що уникнути її, не поваливши режим та не відійшовши з окупованих територій, не вдасться".

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Теми: розвідкаРосіямобілізаціявійна
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