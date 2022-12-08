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Папа Римський заплакав під час публічної молитви, коли згадав про Україну

"Європейська правда"Четвер, 8 грудня 2022, 18:43
Папа Франциск, ілюстративне фото AFP via Getty Images

Папа Римський Франциск заплакав у четвер, коли під час традиційної молитви на Іспанських сходах у Римі згадав про страждання українців.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Папа згадав про Україну під час щорічного різдвяного візиту до статуї Діви Марії біля Іспанських сходів.

Коли він дійшов до тієї частини молитви, де говорив: "Я хотів би принести Вам подяку українського народу...", його голос затремтів і він був змушений зупинитися, не в змозі говорити.

Він нахилив голову і мовчав приблизно на 30 секунд. Коли Папа відновив молитву, його голос тремтів.

Коли багатотисячний натовп високопосадовців, духовенства і простих римлян зрозумів, що Папу переповнюють емоції, вони вибухнули оплесками і заохочували його продовжувати.

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Папа продовжив з того місця, на якому зупинився: "...українського народу за мир, якого ми так довго просили у Господа. Натомість мушу передати вам благання дітей, людей похилого віку, матерів і батьків та молоді цієї мученицької землі, яка так багато страждає".

Свято 8 грудня, присвячене Марії, матері Ісуса Христа. Ця подія знаменує неофіційний початок різдвяного сезону в Італії.

Нагадаємо, під час щотижневої загальної аудієнції в середу Папа Римський Франциск знову нагадав про війну, що триває в Україні, й порівняв її з операцією нацистської Німеччини в роки Другої світової війни, здійсненої проти євреїв.

Більше про ставлення Франциска до України дивіться в інтерв’ю "ЄвроПравди" з Денисом Колядою, експертом з питань взаємодії церкви та держави, а також читайте у статті: Таємна допомога Папи Римського. Що не помітила Україна за скандальними заявами понтифіка.

Теми: Папа РимськийУкраїна
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