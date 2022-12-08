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Прогноз Гайдая: за зиму вийти на лінію 2014 року, у 2023 – звільнити всю Луганщину

Катерина ТищенкоЧетвер, 8 грудня 2022, 23:07
Сергій Гайдай, фото з Facebook

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай переконаний, що наприкінці зими Сили оборони на Луганщині можуть вийти на лінію розмежування 2014 року, а протягом 2023 року – звільнити всю область.

Джерело: Гайдай в ході інтерв’ю, фрагмент якого розміщено в його Telegram

Пряма мова: "Я б дуже хотів, щоб ми на Новий рік зайшли в Кремінну.

Я впевнений, що наприкінці зими ми можемо вже вийти на кордони лінії розмежування, де була окупація з 2014 року, і в 2023 звільнити всю Луганську область".

Деталі: Водночас голова ОВА зазначив, що "враховуючи те, наскільки вони (окупанти – ред.) підготувалися, скільки стягнули туди сил і засобів, буде дуже важко".

Він також висловив переконання, що українські військові керівники "набагато розумніші й грамотніші, ніж їх опоненти з Росії".

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Теми: Луганська областьдеокупаціявійна
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