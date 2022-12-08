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Топдипломатка США відмовилась уточнювати, що Вашингтон вважатиме виведенням військ РФ з України

"Європейська правда"Четвер, 8 грудня 2022, 22:23
Топдипломатка США відмовилась уточнювати, що Вашингтон вважатиме виведенням військ РФ з України
Венді Шерман, фото Getty Images

Заступниця державного секретаря США Венді Шерман не стала уточнювати, чи включає Вашингтон у виведення російських військ з України також вихід Росії з Криму.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Шерман сказала в інтерв’ю Sky News.

Дипломатці поставили питання про заяву президента США Джо Байдена, який заявив, що єдиним раціональним шляхом завершення війни в Україні є "вихід Росії" з української території.

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"Ми підтримуємо президента Зеленського, ми підтримуємо український народ. Не нам вирішувати, яким буде будь-яке рішення, досягнуте в результаті переговорів. Це справді залежить від українців", – зазначила вона у відповідь на питання, чи означає "вихід" також виведення військ РФ із Криму, незаконно анексованого Росією в 2014 році.

Шерман наголосила, що західні партнери завжди дотримувалися принципу "нічого про Україну без України".

"Ми побачили, що українці не будуть жертвами. Вони будуть боротися за свою країну. І саме тому ми всі підтримуємо їх усіма можливими способами... Це (війна) може закінчитися, якщо Владіміру Путін виведе свої війська", – додала дипломатка.

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Україна раніше чітко заявляла, що перемогою у війні вважатиме повну деокупацію всіх територій, включно з Кримом. Українські посадовці також підкреслювали, що це бачення узгоджене зі Сполученими Штатами.

Нагадаємо, раніше багаторічний радник колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель, а нині глава Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсген заявив, що Україна має право повернути Крим військовим шляхом.

Теми: СШАКримРосіявійна
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