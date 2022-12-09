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США ввели санкції проти десятків компаній за торгівлю іранською нафтою

Ольга Глущенко П'ятниця, 9 грудня 2022, 00:58
фото: Getty Images

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти мережі міжнародних компаній на чолі з турецьким бізнесменом Сіткі Аяна, які торгували іранською нафтою в обхід міжнародного ембарго.

Джерело: Держдеп США, Мінфін США

Дослівно: "У партнерстві з високопоставленими чиновниками IRGC-QF мережа компаній Аяна сприяла постачанню іранської нафти до Китайської Народної Республіки і Росії".

"Компанії Аяна укладали міжнародні контракти з іноземними покупцями на продаж іранської нафти, організовували поставки нафти та допомагали відмивати доходи, приховуючи іранське походження продукції, а також те, що вигоду від цього отримували Корпус вартових ісламської революції – Сили Qods".

Деталі: Крім Аяна, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США включило до підсанкційного переліку ще чотирьох фізичних та 26 юридичних осіб, а також заблокувало майно одного судна, пов'язаного з операціями в обхід санкцій.

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Теми: СШАІраннафтасанкції
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