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Штати передадуть ще $275 мільйонів військової допомоги Україні – ЗМІ

Ольга Глущенко П'ятниця, 9 грудня 2022, 03:48
фото: Getty Images

США мають намір виділити Україні додаткових 275 мільйонів доларів військової допомоги.

Джерело: The Associated Press із посиланням на американських офіційних осіб

Деталі: За словами поінформованих осіб, у список допомоги увійде велика кількість боєприпасів і високотехнологічних систем для протидії безпілотникам.

Також цей пакет допомоги включаєтиме 80 тисяч боєприпасів для гаубиць і боєприпаси для HIMARS, автомобілі HUMVEE та генератори.

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Теми: СШАвійназброя
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