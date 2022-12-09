Штати передадуть ще $275 мільйонів військової допомоги Україні – ЗМІ
П'ятниця, 9 грудня 2022, 02:48
США мають намір виділити Україні додаткових 275 мільйонів доларів військової допомоги.
Джерело: The Associated Press із посиланням на американських офіційних осіб
Деталі: За словами поінформованих осіб, у список допомоги увійде велика кількість боєприпасів і високотехнологічних систем для протидії безпілотникам.
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Також цей пакет допомоги включаєтиме 80 тисяч боєприпасів для гаубиць і боєприпаси для HIMARS, автомобілі HUMVEE та генератори.