Штати передадуть ще $275 мільйонів військової допомоги Україні – ЗМІ

США мають намір виділити Україні додаткових 275 мільйонів доларів військової допомоги.

Джерело: The Associated Press із посиланням на американських офіційних осіб

Деталі: За словами поінформованих осіб, у список допомоги увійде велика кількість боєприпасів і високотехнологічних систем для протидії безпілотникам.

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Також цей пакет допомоги включаєтиме 80 тисяч боєприпасів для гаубиць і боєприпаси для HIMARS, автомобілі HUMVEE та генератори.