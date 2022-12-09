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Кремль не відмовився від максималістських цілей у війні проти України – ISW

Ольга Глущенко П'ятниця, 9 грудня 2022, 04:52
Путін, фото: Getty Images

Інститут вивчення війни (ISW) простежив, що Кремль, незважаючи на різні заяви, все ще хоче реалізувати максималістські цілі у війні проти України.

Джерело: ISW

Деталі: Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ризик російської ядерної ескалації наразі є низьким, частково підтвердивши попередні оцінки Інституту світової політики.

Кремль, ймовірно, не відмовився від своїх максималістських цілей в Україні, незважаючи на те, що речник Кремля Дмитро Пєсков вперше визнав, що нинішня територіальна мета Москви полягає в повному захопленні чотирьох частково окупованих українських областей.

Посилання Путіна на російську імперську історію 7 грудня та його нещодавні коментарі щодо ролі Росії як єдиної "гарантії українського суверенітету" є додатковими показниками того, що Кремль створює умови для затяжної війни, спрямованої на ліквідацію українського суверенітету.

Путін, можливо, намагається взяти під контроль спільноту військових блогерів, підриваючи довіру до неї та заохочуючи до самоцензури.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що бойові дії в Україні можуть активізуватися цієї зими, незважаючи на нещодавнє зниження темпів бойових дій з осені, частково підтвердивши оцінки та прогнози інституту.

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Ключові висновки інституту:

  • Шольц заявив, що ризик ядерної ескалації з боку Росії низький.
  • Міллі заявив, що бойові дії в Україні можуть активізуватися взимку.
  • Кремль, ймовірно, не відмовився від своїх максималістських цілей в Україні, незважаючи на коментарі Дмитра Пскова щодо російських територіальних цілей.
  • Путін, можливо, дистанціює свою риторику від нереалістичних вимог націоналістів щодо російської війни в Україні.
  • Росйський посадовець визнав, що Кремль терпить критику з боку військових блогерів через бажання апелювати до ширшої націоналістичної спільноти.
  • Українські посадовці заявили, що російські війська продовжують мілітаризацію Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).
  • Окупанти укріпили позиції біля Сватового і провели контратаки біля Кремінної на фоні продовження українських контрнаступальних операцій на сході України.
  • Загарбники також продовжували наступальні операції на Бахмутському та Авдіївсько-Донецькому напрямках.
  • Урядовець РФ заявив, що слово Путіна - закон, коли йдеться про військову мобілізацію російських громадян.
  • Російські окупаційні чиновники посилили заходи безпеки на окупованих Росією територіях в Україні.

Теми: війнаРосіяПутін
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