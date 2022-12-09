У Москві – масштабна пожежа в ТЦ, лунають вибухи

У Москві сталася масштабна пожежа в ТЦ "МЕГА Хімкі", її площа сягнула 17 тис. кв. метрів, на місці події лунають вибухи.

Джерело: МНС Москви, Baza

Деталі: Пожежа почалася на складі магазину OBI.

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Далі вогонь охопив усю площу супермаркету, і почалися вибухи газових балонів і банок з фарбами.

Через вибухи до гасіння пожежі не може долучитися авіація.

Будівля ТЦ обвалюється.

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Попередня причина пожежі – коротке замикання або підпал.

Як мінімум, одна людина загинула внаслідок пожежі.