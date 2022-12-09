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Нідерланди нададуть Україні обладнання та запчастини для ремонту енергомереж

"Європейська правда"П'ятниця, 9 грудня 2022, 07:56
фото: twitter ЄП

Нідерланди передадуть Україні трансформатори, комутаційні компоненти та кабелі, які необхідні для відновлення енергетичної інфраструктури.

Про це йдеться в заяві нідерландського уряду, пише "Європейська правда".

"Цей внесок є частиною 180 мільйонів євро, які Кабінет міністрів виділив для допомоги Україні пережити зиму, з яких 18 мільйонів євро призначені для ремонту життєво важливої інфраструктури. Збиток, нанесений електромережі та іншим важливим об'єктам інфраструктури, нещодавно ще більше посилився внаслідок російських бомбардувань. У результаті частина населення України регулярно не має доступу до електрики, тепла та/або води", - йдеться в заяві.

Нідерланди працюють разом із Європейською комісією над організацією логістики. Транспортування в Україну компенсується організацією гуманітарної допомоги ЄС.

"Через російські бомбардування українці зараз стикаються з надзвичайно суворою зимою. Багато хто залишився без тепла та електрики. Постачаючи трансформатори, кабелі та інші товари, ми допомагаємо полегшити ці страждання. Ми були з Україною від самого початку війни. Ми продовжуватимемо це робити", - заявила міністр із зовнішньої торгівлі та співробітництва з метою розвитку Лізьє Шрайнемахер.

Раніше повідомлялося, що Словаччина у грудні планує передати Україні близько 300 електрогенераторів.

Польща передала 42 кілометри кабелю, 259 трансформаторів, обмежувачі потоку, роз’єднувачі.

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Теми: Нідерландиенергетика
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