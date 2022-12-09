Росіяни вранці поцілили у лікарню в Херсоні – ОВА

Вранці 9 грудня російські окупанти обстріляли лікарню у Херсоні, за добу в області – понад 60 обстрілів, 8 людей отримали поранення.

Джерело: глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в Telegram, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram

Пряма мова Янушевича: "Росіяни поцілили в будівлю лікарні у Херсоні – снаряди пошкодили дитяче відділення та морг. На щастя, ніхто не постраждав".

Деталі: В ОП додали, що за добу ворог 68 разів обстріляв область з мінометів, артилерії, танків та РСЗВ. В місті російські окупанти поцілили у житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки та інші будівлі.

8 мирних мешканців отримали поранення.