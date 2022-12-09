ЗСУ вже знищили 93 390 окупантів, за добу вбито 310 загарбників – Генштаб
П'ятниця, 9 грудня 2022, 09:55
За минулу добу Збройні сили знищили 310 окупантів, загальна кількість вбитих загарбників з початку агресії сягнула 93 390 військових.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.12 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 93 390 (+310) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2937 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5912 (+1) од,
- артилерійських систем – 1926 (+1) од,
- РСЗВ – 395 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 211 (+0) од,
- літаків – 281 (+0) од,
- гелікоптерів – 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+0),
- крилатих ракет ‒ 592 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4531 (+3) од,
- спеціальної техніки ‒ 164 (+0).
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