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Племінник Кадирова приїхав на південь України: буде "наглядачем" – мер Мелітополя

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 9 грудня 2022, 10:32
Племінник Кадирова приїхав на південь України: буде наглядачем – мер Мелітополя
Рамзан Кадиров, фото РИА Новости

Глава Чечні Рамзан Кадиров прислав на окуповану частину півдня України свого племінника, щоб контролювати призначених Росією "керівників" та грабувати території. 

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram, Центр журналістських розслідувань 

Пряма мова: "Починають приїжджати (на окуповану частину Запорізької області - ред.) нові гауляйтери. Цього тижня приїхав новий гастролер, який є племінником Рамзана Кадирова". 

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Деталі: За його словами, племінник був у Чечні міністром аграрної політики. На думку Федорова, метою прибуття є пограбування окупованої частини області, зокрема вивезення зерна. Крім того, племінник буде слідкувати, щоб "гроші йшли виключно в правильний карман", "кошмарити" цивільне населення, а найголовніше – контролювати місцевих гауляйтерів. 

Центр журналістських розслідувань повідомляє, що племінник Кадирова Хасан Ібрагімов став "представником" голови Чеченської республіки в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей. В окупованому Мелітополі перебуває "урядова делегація" з Чечні.

Теми: Запорізька областьХерсонська областьокупаціяКадиров
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