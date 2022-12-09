Племінник Кадирова приїхав на південь України: буде "наглядачем" – мер Мелітополя

Глава Чечні Рамзан Кадиров прислав на окуповану частину півдня України свого племінника, щоб контролювати призначених Росією "керівників" та грабувати території.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram, Центр журналістських розслідувань

Пряма мова: "Починають приїжджати (на окуповану частину Запорізької області - ред.) нові гауляйтери. Цього тижня приїхав новий гастролер, який є племінником Рамзана Кадирова".

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Деталі: За його словами, племінник був у Чечні міністром аграрної політики. На думку Федорова, метою прибуття є пограбування окупованої частини області, зокрема вивезення зерна. Крім того, племінник буде слідкувати, щоб "гроші йшли виключно в правильний карман", "кошмарити" цивільне населення, а найголовніше – контролювати місцевих гауляйтерів.

Центр журналістських розслідувань повідомляє, що племінник Кадирова Хасан Ібрагімов став "представником" голови Чеченської республіки в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей. В окупованому Мелітополі перебуває "урядова делегація" з Чечні.